La grilla del pájaro

Alto a la violencia contra la mujer





La violencia contra la mujer, en cualquier modalidad, ha creado un problema social a nivel nacional del cual todos podemos ser parte de la solución, pues de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2021, siete de cada 10 mujeres en México, de 15 años en adelante, han sufrido de algún tipo de agresión, una cifra que debe poner las alarmas tanto a los gobiernos como a la propia sociedad.

El pasado viernes se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, justo cuando en México y en nuestro estado hemos conocido hechos que vulneran la tranquilidad de este sector de la sociedad, donde cada persona somos partícipes, en nuestro círculo primario familiar, de hacer algo para revertir esta tendencia, y es que por un lado las autoridades en materia de impartición de justicia deben realizar su tarea, tanto de prevención como de investigación, pues desde el año 2012 hubo cambios en nuestra legislación, en el Código Penal Federal, para tipificar como delito el feminicidio, por lo que se debe trabajar en dar con los responsables y procesarlos por la responsabilidad que les resulte, de ahí la importancia también de que exista la denuncia, como primer paso en el proceso judicial.

Quienes levantaron la voz en la máxima tribuna del estado, fueron las legisladoras de todas las corrientes políticas representadas en el Congreso, pues más allá de colores el llamado fue al unísono para que este tipo de violencia se pueda visibilizar entre todos los sectores de nuestra sociedad, y evitar hechos lamentables en contra de niñas y mujeres.

Se trata pues, de que todos podamos percibir y denunciar la violencia en cualquier modalidad, psicológica, física, económica, patrimonial, sexual o de discriminación. Y todo ello debe venir acompañado, desde luego, de una formación en los hogares, tanto a niños como a niñas en casa debemos promoverles los valores como el respeto hacia otras personas, de ambos géneros, máxime hacia las mujeres.

En el estado contamos desde hace algunos años con Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General, y parte de su función es precisamente brindar las herramientas jurídicas a este sector poblacional, pero sin la confianza en la denuncia este tipo de instituciones no podrán resolver los casos que se conocen si no se abre un expediente judicial, y en muchas ocasiones por miedo o por salvaguardar la integridad de los hijos no acuden a presentar dichas denuncias; y en estos casos lo mejor es tener el valor de denunciar y evitar que los agresores sigan con actitudes violentas hacia la mujer, hijos y demás familiares.

Parte de las políticas públicas de todo ente gubernamental debe incluir esquemas para socializar la consciencia social, y así lograr erradicar este tipo de prácticas, pues no podemos centrar solo el reclamo de justicia hacia las autoridades cuando en nuestro círculo cercano no le aportamos nada a lograr este objetivo.

Se trata de apostarle entre todos a la prevención, y a veces vemos estas frases hasta “trilladas” cuando en realidad esa es la verdadera solución de los hechos violentos que se han conocido a nivel nacional. Aunado también a un trabajo en pro de la salud mental, de la cual como sociedad estamos necesitando, por diversos factores, entre ellos, la secuela de la pandemia.





Pajareando

Lo que anteriormente era “acarreo”, hoy es “apoyo de transporte”, en relación a la marcha que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy domingo, incluso él mismo ironizó al señalar que serán “acarreados contentos”. De esta forma y con varios casos evidentes de la logística para ese día, como el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que con lista en mano repasó el contingente que llevará de hasta el Ángel de la Independencia en la CDMX; ¡Así las cosas!