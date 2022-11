La grilla del pájaro

¿Acarreo o músculo político?





La marcha que encabezó ayer el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tuvo distintas visiones, cual “caleidoscopio político”, pues si bien estuvo muy nutrida, me parece que el mensaje del inquilino de Palacio Nacional es claro, mostrar la fuerza que aún posee con un importante sector de la sociedad mexicana, pero incluso haciendo mofa de la logística, ha asegurado que habría “acarreados contentos”.

Si bien la caminata del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, generó una percepción positiva del morenismo, me parece que la carencia en cuanto a la organización, y la sobre exposición tanto del presidente como de las “corcholatas” manchan en mucho el objetivo que tenía dicha marcha, e incluso en este mismo espacio lo señalábamos hace unos días, las pasiones se habrían de desbordar con los contingentes que claramente han expresado su respaldo hacia Marcelo Ebrard, quien por cierto fue agredido durante el trayecto, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, que si bien intentaron enviar el mensaje de unidad al subir a sus redes sociales fotografías juntos, me parece que las “zancadillas” se dieron por debajo de la mesa.

Seguramente el discurso oficial en la conferencia “mañanera” será en el sentido del importante respaldo que tuvo esta marcha, el asunto es que me parece que a veces los propios políticos se engañan a sí mismos cuando saben que eventos como el de ayer, son promovidos por ellos y sus funcionarios, pues es sabido que López Obrador y su gobierno en este momento tienen la “sartén por el mango” en cuanto a la posibilidad de movilización a través del uso inmisericorde de los programas sociales, y tanto en los procesos electorales como en actos masivos donde ha participado el jefe del Ejecutivo, existen las condicionantes de asistencia a quienes reciben estos beneficios, y de ser nulo el respaldo pues estos apoyos se verán perjudicados.

Es importante aclarar que un porcentaje importante de los asistentes a la marcha, sí lo hacen por convicción al proyecto “cuatroteísta”, quizá la mitad, pues le tienen lealtad, agradecimiento, admiración y respeto a López Obrador, o probablemente busquen su simpatía para ser beneficiados con alguna candidatura en los procesos electorales venideros.

El asunto es que a pesar del número de seguidores reales que tiene, creo que se termina manchando el objetivo de mostrar el “músculo” por el tipo de presiones que se ejercieron incluso con empleados de dependencias y según se filtró, hasta con instituciones como la Guardia Nacional, que a lo mejor no sólo estuvieron siendo convocados u obligados a marchar de civiles, sino que también tenían la tarea de cuidar el desarrollo de la misma.

Ahora bien, algo que a muchos nos preocupa, independientemente de la forma de pensar, es la seguridad del presidente, pues en varios videos se le observa entre los participantes a la marcha con el riesgo de que algún fanático contrario pueda hacerle daño, y me parece que López Obrador no tiene la necesidad de exponerse de esa forma, él ya es el ejecutivo nacional, no tendría que demostrar nada, y menos bajo esos escenarios de riesgo. Lo lamentable aquí es que en su pensamiento de cómo debe gobernar, su aspiración es estar cerca de quienes lo llevaron al poder, y no de todos quienes habitamos en este país, porque es el mandatario de todos, nos guste o no, y su integridad también es un tema de seguridad nacional.