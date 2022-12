La grilla del pájaro

El revés a Sheinbaum





Resulta que en el camino rumbo a la Presidencia de la República, además de contar con la verdadera simpatía de López Obrador, las “corcholatas” deberán cometer el menor número de errores, ya sean premeditados o por omisión, pues puede ocurrir que las cosas no salgan como se planean, tal como le ocurrió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y es que a finales de la semana pasada, fue notificada por parte de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, que deberá promover en medios de comunicación, incluso con recursos públicos, una petición a sus seguidores, mediante un escrito, para que se abstengan de utilizar su nombre a través del hashtag #EsClaudia, pues se podría considerar como un acto anticipado de campaña, a lo que la jefa de Gobierno, muy a su pesar y amagando con impugnar, ha empezado a circular dicha petición a sus seguidores, algo que para ella atenta contra de las libertades de los ciudadanos; y desde luego molesta con la resolución que sin duda la limitará en las estrategias diseñadas previas al arranque formal del proceso 2024, donde incluso estamos a un año de que eso suceda.

El hecho es que quizá no esté conforme ante lo que para ella podría representar quedar rezagada en la carrera presidencial, a menos que desde Palacio Nacional o desde la dirigencia nacional morenista, se pueda ejercer cierta presión contra sus correligionarios que también buscan estar en las boletas en el 2024, Adán Augusto López, con su campaña "#QueSigaLópez porque estamos agusto", en clara referencia al secretario de Gobernación, y lo del "Carnal Marcelo", que se refiere al canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, o por la estructura territorial que ha armado en los 300 distritos electorales, algo a lo que le ha apostado el exjefe de Gobierno, sobre todo porque ha sabido mantener a los grupos políticos que se formaron desde 2018.

Me parece que Claudia Sheinbaum no sólo debe confiarse en ser la "delfín" del presidente, ya que ella y su equipo deberán crear su propia identidad, cuidando aspectos legales que se le vayan a revertir, porque creo que siempre existirán escenarios favorables para poder comenzar a socializar su presencia en el territorio nacional. Considero que algunas acciones de su administración no han sido lo mínimo necesario para visualizar a la CDMX como su bastión, que se muestre en sufragios, y ello se reflejó en la elección intermedia del 2021, al perder gran parte del territorio morenista que estaba muy ubicado en la capital del país.

En el caso de nuestra entidad, territorialmente hablando, quien lleva la ventaja sería Ebrard, pues hasta este momento ha sido mínima la presencia de Sheinbaum y de Adán Augusto, quizá cada quien tenga su calendario bien establecido, pero creo que si habláramos de futbol, trasladado a la política, esta resolución del INE contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la pone con un gol en contra, respecto al canciller y al secretario de Gobernación. Y por otro lado este será otro elemento más que se utilizará desde las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, para seguir denostando a los órganos electorales legalmente constituidos, como el INE, y de no poner en orden el “árbitro” a los “jugadores”, me parece que llegaría el momento en que cualquier aspirante pueda violar nuestras normas electorales.





Pajareando

Poco más de 161 mil juguetes se recaudaron en el Radio Maratón 2022, mismos que llegarán a hacer feliz a uno de nuestros niños en la entidad, una labor importante que desarrolla tanto el DIF estatal, encabezado por Marisol Rosso, como la UJED y el Tecnológico de Durango. Un reconocimiento a quienes hicieron esto posible, porque al final sabremos que habrá muchas sonrisas esta próxima Navidad.