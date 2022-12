La grilla del pájaro

Todo es cuestión de justicia





Diversos escenarios que se han presentado a lo largo de los últimos días en nuestra entidad, nos llevan a resumirlos en una sola palabra: Justicia, vista desde perspectivas jurídicas y sociales.

De entrada lo que ha ocurrido con los lamentables decesos de mujeres por meningitis, así como los señalamientos en torno a exfuncionarios de la pasada administración, son una muestra de que todo recae en esa sola palabra, que llevada al más común de los sentidos, es el principio para que una sociedad se sienta protegida.

Pero hablar de justicia también implica situaciones positivas en medio de esta emergencia sanitaria ocasionada por la meningitis micótica, y es que las madres que en meses atrás recibieron procedimientos para dar a luz, donde implicó el uso de anestesia, debido al tratamiento que estuvieron recibiendo hoy se encuentran recuperadas, es el caso de la señoras Esmeralda Lizbeth y de Evelyn, quienes gracias al profesionalismo del gremio médico y de todos quienes han estado al pendiente de su salud, como sus propios familiares, hoy reciben una segunda oportunidad de vida, un asunto de justicia para quienes las rodean, para sus pequeños hijos que acaban de nacer, pues tendrán la oportunidad de conocer y convivir con sus madres.

Pero hay quienes lamentablemente no podrán volver a abrazar a sus hijos, para esas mujeres y para el varón que han perdido la vida, también deberá existir justicia, contra quienes resulten responsables de esta emergencia sanitaria, pues a pesar de que ya existen órdenes de aprehensión la autoridad deberá agotar todas las instancias, si hubo o no medicamento contaminado y si también los laboratorios podrían ser copartícipes de esta lamentable situación, entonces las instancias en materia de prevención contra riesgos sanitarios deberán hacer su función, pues se trata de dos rutas en paralelo que se están contemplando para llegar al origen del problema y sancionar a los responsables. Justicia para quienes al dar vida a un nuevo ser pierden la propia, por algo que aún no se determina, pero que viene, en la mayoría de los casos, desde mediados de año, durante la pasada administración.

Justicia también es hablar de quienes han dejado a nuestro estado en la quiebra, y que los ciudadanos también esperamos respuestas, pues cada día se aportan más elementos para llegar a quien o quienes autorizaron el uso del recurso público en asuntos de beneficio personal, y muestra de ello es lo que declaró el fiscal local Anticorrupción, en el sentido de que se habrían congelado cuentas bancarias de dos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración, así como la apertura de una carpeta de investigación en contra de la esposa del exgobernador, bajo el señalamiento de enriquecimiento ilícito, por lo que será en los próximos días que comencemos a conocer más detalles al respecto, pero es una realidad que Durango requiere que se haga justicia en torno a estos delitos, que deberán sustentarse en el ámbito jurídico.

Si la definición de justicia se refiere al principio moral de obrar y juzgar respetando la verdad, y dando a cada uno lo que se merece, creo que en este último caso aplicaría bien el hecho de quien tomó algo que no le correspondía, principalmente recurso público, deberá tener la sanción que la autoridad judicial determine, y será justo como se indica, lo que cada quien merezca.





PAJAREANDO

Interesante encuesta publicó ayer un periódico de circulación nacional, donde hace un comparativo de la aceptación del presidente, López Obrador, con los últimos cuatro exmandatarios, todos a cuatro años de sus respectivos gobiernos, donde el jefe del Ejecutivo aparece prácticamente igual a sus antecesores, con excepción de Peña Nieto. Es decir, si eso es real, ha caído en aceptación como les ha pasado a todos en este mismo periodo.