La grilla del pájaro

Este semana la secretaria de la Contraloría del Estado, Tania Hernández, confirmó que existen siete denuncias a exfuncionarios de la pasada administración, que llegaron a esa instancia vía diversos métodos físicos y digitales, todas relacionadas a la situación de la declaración patrimonial, es decir, que no existe coherencia en lo declarado de cuando entraron, a cuanto terminaron, de ahí la importancia que reviste este trámite.

Quizá uno de los principales reclamos que la sociedad ha manifestado con el paso de los años, y derivado de las experiencias con funcionarios en cargos públicos, es evitar que luego del encargo que se les brinda de la “noche a la mañana” se conviertan en ricos de forma poco coherente, por ello es de vital importancia que todos los servidores públicos, de todos los entes gubernamentales, realicen su declaración patrimonial de inicio de funciones y desde luego al concluir, para con ello se pueda hacer una comparativa de los bienes que ostentaba y con lo que termina, de ahí se desprenden muchos escenarios negativos a los exfuncionarios cuando de pronto su patrimonio creció de forma exorbitante.

Y precisamente esta declaración de la contralora estatal va en el sentido de investigar a los siete funcionarios en mención, donde posiblemente sólo se les pueda realizar una multa de carácter administrativo en el menor de los casos, pero también que podría llegar a instancias legales cuando existan los elementos suficientes. Desde luego hay quienes podrían tener la posibilidad de incrementar su patrimonio, siempre y cuando esté acorde de la remuneración, porque han existido casos donde no tiene ninguna relación una con la otra, y de forma “extraña” de pronto ya son dueños de bastantes bienes.

Incluso organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha insistido en cada proceso electoral que los candidatos deberán presentar su declaración 3 de 3, la patrimonial, fiscal y de intereses, precisamente para crear el compromiso de que los aspirantes no buscan llegar a los cargos para servirse, sino sólo para resolver la problemática social en distintos rubros. Incluso a nivel gubernamental es ya una obligación la presentación de la patrimonial, quien no la realice se hace acreedor a una sanción administrativa, y de reincidir podrían hasta perder el encargo y ser inhabilitados, es decir, esta medida generar mayor certeza ante los ciudadanos de que los funcionarios no deberán enriquecerse a costillas del erario.

Respecto a estas denuncias de exfuncionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador, de acuerdo a una declaración del gobernador, Esteban Villegas, me parece que son necesarias, pues luego de todo lo que se ha conocido en torno al desfalco financiero que heredaron, las áreas como la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, por mencionar a algunas, deberán ser muy estrictas en la revisión de toda esta información, pues además estamos a unos días de que venza el plazo establecido por la ley para el proceso de entrega-recepción que concluiría el 12 de diciembre, y que a partir de esta fecha se podrían estar presentando las denuncias entorno a las anomalías que se fundamenten.





Pajareando

Prácticamente el presidente López Obrador dio “luz verde” al debate que se podría dar entre las “corcholatas”, pero pidió que tuvieran cuidado para que el INE no los vaya a sancionar. Y de darse esto que aún podría ser muy lejano, creo que los perfiles más interesantes a visualizar serían primero, el canciller Marcelo Ebrard y luego el senador Monreal. De Claudia y Adán Augusto me parece serían lo que se verían con menor intensidad que los primeros. Pero vamos a esperar si se da, y luego ver las “reglas del juego”, que en un debate son primordiales.