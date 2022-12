La grilla del pájaro

Por más que el presidente y algunos seguidores de su movimiento, así como la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, se han esforzado en tratar de justificar el plagio de la tesis de licenciatura, cada que se esgrimen elementos de defensa, resulta que les sale al revés, porque nada eliminará el hecho de que sí lo hizo, confirmado incluso por la propia UNAM.

Y es que no se trata de poner en duda su prestigio en el medio en el que se ha desenvuelto, ni mucho menos de los niveles de posgrado que ha salido a mencionar, incluso ni de la facilidad que existe con la tecnología de buscar similitudes en trabajos como la tesis, o de que algunos otros personajes como Krauze y Sheridan le hayan hecho más daño a nuestro país, como aseguró López Obrador, pues aunque todo lo anterior fuera verdad, nada, absolutamente nada quita el hecho de que plagió la tesis de su carrera, algo que sin duda deberá traer consecuencias, pues los argumentos de defensa son cada vez menos fuertes, o más “chistosos”.

Creo que el principal “revés” que ha recibido la ministra, es el comunicado que emitió la UNAM, donde asegura que luego de un análisis de dos trabajos de tesis, existe “un alto nivel de coincidencias” entre lo entregado por Yasmín Esquivel en el año de 1987, y otra de un alumno fechada en 1986, es decir, la integrante de la Corte de nuestro país sí plagió su investigación final de la carrera.

Porque incluso en un inicio ella misma aseguraba que no era verdad, pero las circunstancias se fueron desencadenando de tal forma que personajes e instituciones tuvieron que empezar a “desmarcarse” de una posible complicidad ante estos hechos.

Por otra parte me parece que esto también está relacionado con la posibilidad de que la ministra pudiera llegar a ser presidenta del máximo órgano judicial en nuestro país, la Suprema Corte, luego del término del periodo correspondiente del ministro Arturo Zaldivar, pues es muy extraño que toda esta situación saliera a la luz justo cuando comenzaba a mencionarse para esta responsabilidad, por lo que no podemos descartar que más allá de quién lo haya hecho público, creo que incluso alguien interesado en que no llegara a la titularidad del Poder Judicial podría haber filtrado este dato, que en verdad ha sido un duro golpe a esas aspiraciones.

Pero incluso aunque así fuera, creo que se habla de una persona que ha dedicado su trayectoria profesional a respetar y hacer respetar las leyes de nuestro país, y es precisamente quien hace todo lo contrario, y si bien llama la atención la férrea defensa que se hace de su persona desde Palacio Nacional, creo que si era la opción para llegar a la presidencia de la Corte, los planes deberán estar cambiando, pues de asentarse el plagio esto desencadenaría otras situaciones de carácter profesional personal que no deberían tener validez oficial, como las etapas de posgrado que ha realizado.

Esto también ha generado una serie de acciones que se han implementado por diversas instituciones educativas, como la UNAM, que de acuerdo a algunos medios se han detectado por lo menos seis casos similares de la misma profesora que revisó la tesis de Yasmín Esquivel, y esto habría ocurrido entre 1986 y el 2010, esto solo de la misma persona que validó la tesis de la ministra, y se podría pensar que habrá más casos de esta naturaleza.

Creo que el presidente López Obrador debería dejar de aferrarse a una defensa que no rendirá frutos, y por el contrario muchos de sus seguidores no verán bien, y en cambio poner el ejemplo aplicando la frase que por años ha venido pregonando, “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”. Entonces, que así sea.