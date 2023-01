La grilla del pájaro

Combate a la corrupción en Durango





Seguramente la detención del exsubsecretario de Egresos de Finanzas de la pasada administración, podría ser el inicio de la ruta que las autoridades estatales habrán de seguir para llegar a quienes hayan provocado el desfalco financiero, y con ello se estarían sentando ya las bases de lo que al inicio de esta administración destacó el propio gobernador, Esteban Villegas, al asegurar que se combatirá la corrupción que se detectó desde que tomó las riendas de la entidad.

A tan solo unos días de haber concluido de manera formal el proceso de entrega-recepción, a mediados del mes pasado, ayer se informó en relación a la detención del exfuncionario, quien ha sido señalado de haber ordenado la salida de dinero en efectivo de las arcas estatales, lo que podría llevar a la investigación hasta sus últimas consecuencias, y es que desde nuestro punto de vista no es un asunto ni siquiera que tenga que ver con “revanchismos” políticos ni mucho menos, sino se trata de una política pública que todo gobierno entrante debe implementar cuando se detectan anomalías principalmente en el uso del recurso público, y que de esta manera se envía el mensaje de que no se dejará pasar a quienes por diversas situaciones no cumplieron con su deber.

En toda decisión gubernamental existe una cadena de mando, es decir, el exsubsecretario, ya recluido en el Centro de Reinserción Social No.1 de Durango, tenía jefes a quienes seguramente les acataba las órdenes, por ende su detención se torna destacada derivado de la información que podría aportar para seguir con la investigación, y que sean las propias autoridades judiciales quienes determinen hasta dónde el exfuncionario tuvo participación, y en esa indagatoria los ciudadanos podamos conocer qué fue lo que realmente sucedió. Lo que es una realidad es que los duranguenses hoy pedimos que se haga justicia en torno a quienes dejaron en “ceros” las finanzas.

El panorama para el 2023 seguirá siendo complicado en cuanto al flujo de dinero a nivel estatal, a pesar del diseño de la estrategia que se ha implementado para hacerse de recursos, como el replaqueo, la calificación crediticia que tiene Durango en este momento y la poca credibilidad que dejaron frente al Gobierno Federal, hacen del año que comienza difícil para mantener a “flote” la entidad, por lo que si acaso en un par de años las cosas podrían mejorar si se concretan diversas acciones, como el hecho de la dispersión del recurso que baje de la federación sin recortes, la efectividad en cuanto a la recaudación para poder aspirar a recurso extraordinario de Hacienda, los abonos al pago de las deudas que se tienen para mejorar la calificación, entre otras, que deberán ser la prioridad en la administración de Villegas Villarreal, y de esta forma comenzar a enderezar “el barco”.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, tienen un trabajo importante en los próximos días respecto a darle seguimiento a la investigación, luego de la detención anunciada este viernes, y desde luego que las carpetas deberán estar bien integradas para evitar que haya quien quiera “burlar” la ley; de su trabajo dependerá en gran medida la credibilidad que mantiene en este momento su función para dar con los responsables del desfalco financiero, siempre con la bandera de las justicia por adelante, sin caer en asuntos de carácter político, porque creo que no es la ruta, sino la de mostrar claridad en torno a lo que se investigue.

Por lo pronto creemos que han iniciado bien el año, y lo que suceda en un futuro inmediato será determinante por lo menos en la primera mitad de la presente administración. Existen aún varios frentes abiertos relacionados con dependencias donde se encontraron anomalías, no sólo en Finanzas, sino también en Educación, por poner otro ejemplo.