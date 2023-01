La grilla del pájaro

Resultados del paseo en “La Bestia”





Se desarrolló en nuestro país la Cumbre de Líderes de América del Norte, con la participación del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.

Pero como es una costumbre durante los últimos cuatros años del actual Gobierno Federal, existen temas aún que no se abordan del todo, y en ocasiones sólo importa más el paseo en el vehículo de seguridad en el que trasladan al mandatario estadounidense, llamado “La Bestia”, que asuntos de impacto en México.

Y es que López Obrador decidió en la conferencia mañanera de este martes, no abordar la plática que sostuvo con Joe Biden en el trayecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a su hotel en el centro de la Ciudad de México, y prefirió hablar de las características propias de esta unidad blindada que utiliza el Servicio Secreto para salvaguardar la integridad del presidente de la nación más poderosa del mundo, incluso, varios de los seguidores “cuatroteístas” se vanagloriaron de que su “sensei” haya sido el primer mandatario mexicano que es invitado a subirse a dicha unidad móvil, situación que a la postre se desmentiría.

Pero hablando de lo que en realidad representa este encuentro de los mandatarios de los países que integran el T-MEC, creo que el gobierno mexicano debe apostarle más a la colaboración permanente con los otros dos países, pues tan sólo por poner un ejemplo, de ese acuerdo nuestro país depende prácticamente de un 30 por ciento en relación al Producto Interno Bruto, en distintas ramas.

Además México deberá estar creando las condiciones medio ambientales que este acuerdo establece del fomento a las energías renovables, algo que de una u otra forma ha causado cierta tensión con Estados Unidos por el hecho de querer imponer políticas energéticas unilaterales, perjudicando a empresas que se han establecido en nuestro territorio derivado de este tratado, uno de los temas que sin duda marcarán la temática del encuentro.

Por otra parte, creo que en materia de seguridad, México no sólo tiene la obligación, sino la necesidad de crear trabajos de inteligencia para combatir a grupos delictivos, pero no será posible sin el dialogo permanente entre estas naciones. Incluso me parece que ya a nivel de reunión a puerta cerrada, será el principal tópico a desarrollar, y cómo será la coordinación a partir de dicho encuentro. De igual forma lo relacionado a la migración y cómo nuestro gobierno deberá también contribuir a evitar que ciudadanos centroamericanos y sudamericanos logren el objetivo de llegar de manera ilegal a la Unión Americana, un asunto que me parece se desarrollará en lo público, como parte de los resultados del encuentro.

Esta Cumbre de Líderes de América del Norte, también nos lleva a resaltar algunas lecturas en torno a la parte política por la que atraviesa nuestro país, pues al hablar de “corcholatas” mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anda lidiando con la crisis por el accidente de la Línea 3 del Metro, Marcelo Ebrard anda como “pavorreal” recibiendo a los invitados, y creando relaciones que en un futuro inmediato le permitan quizá amarrar la candidatura, máxime si hablamos de la posibilidad de reelección de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Asimismo Adán Augusto López, aunque en menor medida, también ha estado más enfocado en dicho encuentro que en resolver la política interna de nuestro país, era obvio que no le dejaría el camino libre al canciller.





Pajareando

Parece que comienzan a moverse las aguas en los partidos políticos locales para las senadurías en el 2024, y a pesar de que falta tiempo, este primer semestre del año veremos mucha movilidad entre quienes habrán de aspirar, considerando que los espacios se van a reducir, porque prácticamente la contienda volverá a ser entre dos coaliciones.