La grilla del pájaro

Durango ejemplo de gobiernos de coalición





Una de las “banderas” políticas que podrían retomar los abanderados de la coalición “Va por México” en la elección de este año, podría ser el ejemplo que ha puesto Durango con la elección y ahora como gobierno de coalición, algo que quizá para muchos sería complicado, al tratar de integrar un gabinete con perfiles ideológicos distintos.

Y es que a cuatro meses ya de la administración de Esteban Villegas Villarreal, me parece que la interacción administrativa, política y social que se ha generado al interior de dicho gabinete, ha dado resultados positivos, principalmente por el hecho de que hasta este momento nadie ha antepuesto un pensamiento ideológico en las decisiones que se toman en las diversas áreas de la administración, pues tan sólo por poner el primer ejemplo, lo relacionado a la tensión que a nivel nacional se generó entre los tres partidos que conforman “Va por México” luego de una iniciativa que presentara el PRI en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

No dudo que funcionarios estatales emanados de Acción Nacional y hasta del propio PRI, hayan tenido una postura en relación a las discusiones públicas entre los dirigentes de las tres fuerzas políticas que conforman dicha alianza, pero que éstas no terminaron de impactar en la responsabilidad que les concedió el ejecutivo estatal. Una señal que habla del compromiso que adquirieron desde el 15 de septiembre del año pasado, de no mezclar los resultados de su labor, con asuntos de carácter político-partidista.

Esto me parece un claro ejemplo que tanto en el Estado de México como en Coahuila pueden retomar, pues quizá uno de los principales argumentos que los ciudadanos esperan es que los políticos puedan ponerse de acuerdo, y se busque privilegiar el bien común, más allá de asuntos personales, y si los abanderados de esta alianza en la elección de este año ponen como referencia lo que ocurre en Durango, me parece que generará dividendos en positivo, traducidos en votos en cada elección. La fórmula es simple, y fue parte de la narrativa de campaña del hoy gobernador Esteban Villegas, “si ganan juntos, gobernarán juntos” también.

Quizá las cosas en Coahuila se van acomodando para “Va por México” con la notable división que se está consumando en la coalición que encabezaría Morena, pues el Partido del Trabajo y el Partido Verde irán con su propio abanderado, generando una importante división en cuanto a los votos, de ahí que tanto el PAN, PRI y el PRD deban empezar a socializar que la integración del próximo gabinete incluirá perfiles de todas estas ideologías, visualizando que la apuesta sería velar por el bien de la entidad, siendo Durango la referencia de que esto es posible, bajo una directriz central emanada desde el ejecutivo.

Por otra parte, me parece que si bien hasta este momento el gabinete estatal trabaja con la visión del gobernador, me parece que la constante revisión del desempeño debe ser permanente, pues en este caso tampoco creo que la ideología política tenga algo que ver con los resultados que están dando, pues insisto, son los primeros cuatro meses de la administración.