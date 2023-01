La grilla del pájaro

“Solvencia moral” para el 2024





Claro y contundente ha sido el mensaje del gobernador, Esteban A. Villegas Villarreal, al afirmar que quienes aspiren a un cargo de elección popular en el 2024, deberán contar con una buena “solvencia moral” ante la sociedad, y no estar señalados en asuntos de corrupción, ello al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, busque llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Y es que el jefe político de la entidad ha enviado este mensaje a la alianza “Va por México”, pero me parece que no sólo en lo local, sino a las dirigencias nacionales de los partidos que integran esta alianza, pues ha dejado claro que no piensa respaldar aspiraciones no sólo de quien fuera gobernador, sino de todo perfil que esté señalado de haber sido partícipe en actos de corrupción. Esto seguramente pone las señales de alerta en el blanquiazul, pues de concretarse la posibilidad de llegar al Senado por parte de Rosas Aispuro, podría tener consecuencias en lo político, pues sin duda la postura de Villegas Villarreal es acorde al proceso de investigación que aún se sigue respecto al desfalco financiero que heredó del sexenio pasado.

Una de las lecturas que también podrían desprenderse de esta postura del ejecutivo local, es en relación a que va dirigido exclusivamente a personas, independientemente de la filiación partidista, pues si hemos hablado de un gobierno de coalición en el estado, es porque se ha venido comprobando que no es un asunto de colores políticos ni de ideologías, sino que está directamente enfocado a personas que a juicio de la mayoría de los ciudadanos no cumplen con dicha “solvencia moral” para poder aspirar a un cargo, como el caso del exgobernador. Pues por lógica simple no se puede pensar en ser “representante popular” en el Legislativo federal, cuando no se cuenta con el mínimo respaldo para serlo, y llegar por la vía “fácil” creo que sería muy lamentable para la política en nuestra entidad.

Pero recordemos que en el 2024 en Durango no sólo se elegirán los tres senadores de la República, dos de mayoría y uno de primera minoría, sino que también habremos de elegir a los cuatro diputados federales, así como a los que estarán registrados en la circunscripción que le corresponde al estado, y desde luego los 25 legisladores locales de mayoría y de representación. De tal forma que este mensaje va dirigido también a quienes aspiren a estas responsabilidades, de los tres partidos políticos que integran “Va por México”, y seguramente en algunos casos ya podrían estar pensando en mejor alejarse de sus intenciones de postularse para alguno de estos cargos.

Y es que también al elegir en el 2024 al presidente de la República, la disputa entre las dos alianzas deberá estar centrada en políticos que verdaderamente tengan esa “solvencia moral” de la que habla Villegas Villarreal, pues se trata de llegar con los mejores abanderados que puedan hacer sinergia con las sociedad, pues de lo contrario si se impulsa a quienes estén señalados de actos de corrupción es previsible que la sociedad emitirá su juicio a través de las urnas, y creo que si la intención del PAN, PRI y del PRD es quitarle el poder a López Obrador, deberán hacerlo con quienes representen un alto porcentaje de triunfo, y no quienes tengan un pasado reciente ligado a la corrupción. Son escenarios en paralelo, porque al elector no se le “conquista” tan sólo con el color de los partidos.





Pajareando

Aseguró la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que no piensa en dimitir de su encargo en el máximo órgano judicial del país, incluso el presidente ha asegurado que es una “campaña de desprestigio”. El asunto es que ya se comprobó que plagió su tesis de la carrera, por lo que la UNAM deberá resolver a la brevedad, porque ni pensar que será la SEP quien lo haga.