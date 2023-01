La grilla del pájaro

Mensajes en materia de salud





Dos importantes mensajes han marcado la agenda en el estado en materia de salud, el primero de ellos en relación a que Durango no entrará en el esquema de IMSS-Bienestar, tal cual lo dio a conocer en “la mañanera” Zoé Robledo;

Y lo que se confirmó este fin de semana con la detención de dos ex funcionarias de la Secretaría, así como dos personas pertenecientes a una empresa proveedora, ambos estarán generando un vuelco respecto a las políticas públicas y combate a la corrupción.

En relación al primer tema, creo que es destacado que el Gobierno del Estado haya decidido quedar fuera de este esquema que se promueve a nivel nacional, pues Durango sería de los siete estados que estarían implementando políticas públicas de atención médica a las familias que así lo requieran. Esto habla de la visión del Ejecutivo Estatal, Esteban Villegas Villarreal, pues derivado de su perfil como médico envía una clara señal del camino que están diseñando en este sentido, pues ello deberá incluir rubros como la infraestructura hospitalaria, medicamento y el respaldo al gremio médico para que puedan contar con lo mínimo necesario para el desempeño de su trabajo.

Aquí deberá prevalecer la gestión ante las instancias federales, y desde luego buscar que año con año exista un incremento en el presupuesto en materia de salud desde la Cámara de Diputados, así como en el Congreso del Estado, pues existen muchas carencias en este momento y que poco a poco esto sea la prioridad. La conveniencia de dar respuesta a las necesidades sociales en materia de salud, debe recaer en la inmediatez, y no volverlo un asunto burocrático, pues si la intención es el mejorar los servicios de salud, la centralización quizá no sea la solución y cada entidad habrá hecho una valoración más técnica que política, pensando justo en que hay áreas de atención en las que ya necesitan poner “manos a la obra”, como la salud mental. Creo que es una buena decisión y ello deberá representar ya un cambio en la forma de trabajar.

En relación a la detención de dos ex funcionarias, encargadas de la parte administrativa de la Secretaría de Salud en la pasada administración, es sin duda otro mensaje claro en el sentido de que no se permitirá ninguna anomalía que desató el desfalco financiero que heredó esta administración, pues se habla de que existió una simulación en la compra de suministros por el orden de los casi cuatro millones de pesos, tan sólo una parte de todo lo que se ha señalado en las diversas áreas de la administración aispurista. Esto podría ser el inicio de las investigaciones al interior de esta dependencia, pues se entiende que las dos personas detenidas no actuaban en solitario, pues debieron recibir órdenes y desde luego contaron con la complicidad de otras áreas internamente.

Sin duda uno de los principales reclamos que hacen los ciudadanos es en relación a que se haga justicia, y tal como lo señaló Villegas Villarreal, que serían “implacables” con quienes hayan lastimado las finanzas del estado, y esto que ocurre con las exfuncionarias, y también con dos personas de la empresa que estaba registrada como proveedor, habla precisamente de eso. Ahora, me parece que todo esto que se ha señalado es previsiblemente solo el comienzo de una serie de acciones que ha resultado de las investigaciones, y que desde luego traerá más consecuencias legales, que será el reflejo de su actuar mientras estuvieron en su responsabilidad.





Pajareando

Clara visión tiene la presidenta municipal de Nombre de Dios, Nancy Vázquez, en relación a la promoción turística que este municipio deberá tener, de ahí su apuesta a que empresarios tengan la facilidad de invertir en esta región, principalmente en cuanto a la hotelería con precios accesibles. Esta será la ruta que seguirá durante su administración.