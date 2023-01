La grilla del pájaro

El impacto de las remesas





Uno de los escenarios económicamente más favorables para nuestro país, es sin duda las remesas, dinero que nuestros connacionales radicados principalmente en Estados Unidos, envían a sus familiares, y que a pesar de ser un tema que presume el presidente López Obrador, creo que más bien es una coyuntura de quienes por alguna situación tuvieron que dejar su lugar de origen en busca de un mejor nivel de vida.

Y es que luego de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, las remesas han incrementado del 2020 al 2022, al pasar de 40 mil 605 millones de dólares, a 48 mil 337 millones de dólares al cierre del año pasado, y de acuerdo a información del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, casi cinco millones de hogares en México reciben dinero de algún familiar radicado en la Unión Americana.

Pero más allá de las cifras reales, y del “logro” constante del Gobierno Federal, debemos dimensionar la oportunidad que representan las remesas, pues se colocan entre los dos primeros lugares de ingresos para México, es decir, los 38 millones de connacionales que de manera directa le aportan liquidez a la economía y su movilidad, dependen del esfuerzo que hacen en extensas jornadas laborales diarias, y que se traducen en circulante para los comercios locales. Dicho de otra forma, debe existir una sinergia entre las acciones de gobierno y el recurso que ingresa por esta vía.

Finalmente todo termina siendo una cadena de reacciones económicas, pues si los gobiernos, que deben ser facilitadores de inversión, no provocan el establecimiento de empresas y comercios, con requisitos accesibles y evitando los moches, difícilmente alguien podría arriesgar su inversión, y quien lo logra luego de evadir la pesada burocracia que existe, tiene que ofertar sus productos de tal manera que le sea redituable para recuperar lo que se gasta, y el perjudicado sigue siendo el ciudadano a quien no le alcanza, y depende en gran medida para su supervivencia de las remesas.

Otro rubro es el campo, pues no hemos avanzado en nada para llegar a la autosuficiencia, como lo prometió López Obrador, por el contrario, familias enteras continúan cambiando sus tierras para irse a las ciudades en busca de trabajo, o de plano pasar de indocumentados a los Estados Unidos, porque no hay, no existe, el mínimo interés de promover realmente la producción agrícola y ganadera en nuestro país.

Ello origina también que las familias que reciben las remesas en lugar de poder adquirir productos cosechados en nuestro campo mexicano, hoy la canasta básica, además de sufrir incrementos importantes por la inflación, se tenga que adquirir en su gran mayoría importados, y desde luego beneficiar directamente a los campesinos de otros países.

Más que politizar el tema de las remesas, o de verlo como un logro de gobierno, creo que los políticos mexicanos deben promover acciones concretas para que no sea un recurso volátil o que las familias que lo reciben sean adictas al consumismo, creando esquemas de fomento al autoempleo, generar las condiciones para la construcción de obras en comunidades que tengan un beneficio común, pues si bien existe el programa tres por uno, creo que no se le ha dado ni la difusión ni se han diseñado estrategias para que los migrantes organizados puedan aportarle a su “terruño”. Quizá falta de visión o de interés en este asunto.





