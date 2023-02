La grilla del pájaro

Un PRI dividido no le aporta a VPM





El escenario para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se torna cada vez más tenso al interior, y es que luego de la clausura abrupta de la plenaria de la fracción de este instituto político en el interior del Senado de la República, se sienta un precedente negativo para su dirigencia, y desde luego para los militantes y simpatizantes, pues de esta manera será muy complicado que le aporten a la alianza “Va por México” (VPM).

La fricción entre Alejandro Moreno, y el líder tricolor en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, quedó de manifiesto cuando el primero arribó a la reunión de los legisladores sin estar invitado, o por lo menos no a la hora en que se presentó, sino hasta más tarde, como se suponía habían acordado, y el hecho de “plantarse” más temprano originó la molestia del exgobernador de Hidalgo, quien dio por concluida la Reunión Plenaria, y a pesar de los argumentos de ambas partes, creo que esto habla de que un sector del priismo le apuesta ya a la salida del exgobernador de Campeche de la dirigencia nacional, quizá en uno de los momentos más importantes durante su gestión al frente de este partido.

Pues si bien en los últimos procesos electorales en los estados del país, no le ha ido nada bien al PRI, a excepción de Durango, donde ha perdido la mayoría de las entidades que eran gobernadas por priistas, si bien su salida estaría más que pintada en el futuro inmediato, “Alito” se ha mantenido el tiempo que le corresponde por el que fue electo, y este año es sin duda uno de sus principales retos, pues se habrá de renovar el Estado de México y Coahuila, ambos con abanderados tricolores, pues de acuerdo a la negociación que hiciera con el Partido Acción Nacional y con el de la Revolución Democrática, estos estados representarían su “tarjeta de presentación” de cara al 2024.

Más que para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, creo que Alejandro Moreno busca entregar buenas cuentas a su paso por el Comité Ejecutivo Nacional, para tener derecho a algunos escaños en el Congreso de la Unión el próximo año, pues su aspiración presidencial creo se está diluyendo aunque en estos estados el PRI obtenga el triunfo, precisamente derivado de este encono que existe con algunos actores políticos de peso a nivel nacional, como el caso de Osorio Chong.

El asunto es que el Revolucionario Institucional no podría estar hablando de esta gran alianza que conforman los tres partidos, cuando al interior las cosas no andan bien, y desde mi punto de vista deberán existir a la brevedad los canales de comunicación entre las partes para ir construyendo los acuerdos, y con base en ellos, la unidad, porque si uno de los partidos más importantes de “Va por México” no le aporta nada a la misma, quien sacaría la mayor ventaja es Morena y sus abanderados en estas entidades, incluso a pesar de que en Coahuila vaya sin el PT y el Partido Verde.

Es decir, si los “rebeldes” que piden la salida de Alejandro Moreno de la dirigencia, promueven el voto en contra, con tal de perjudicarlo, bien podrían cerrar aún más las posibilidades de triunfo, porque si bien el PRI se ha caracterizado a lo largo de los años por la institucionalidad, este tipo de acciones como lo ocurrido en la Plenaria, habla de un rompimiento quizá definitivo. Y a quien menos le conviene desde luego es a sus candidatos en el Estado de México y Coahuila, pensando incluso que de perder, el tricolor se quedaría solo con Durango como entidad gobernada por ese partido, y no creo que sea el objetivo ni de la dirigencia ni de quienes ostentan un cargo gracias al Revolucionario Institucional.

En este momento, a prácticamente cinco meses del proceso, la “moneda” está en el aire respecto a la unidad priista, y la palabra clave en las próximas horas es “diálogo”, si en verdad quieren sobrevivir a la vorágine política que representa Morena con el respaldo de Palacio Nacional.