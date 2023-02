La grilla del pájaro

Reglas no escritas de función pública





Tal parece que las reglas no escritas dentro de la función pública, no todos parecen comprenderla, y es que de manera natural, cualquier gobernante que concluya su función, difícilmente aparecerá en la “escena” política por algún tiempo, máxime cuando existen asuntos que haya dejado pendientes, algo que personajes como Marko Cortés no registró en su reciente visita a nuestra entidad.

Desde luego llamó la atención que lo dicho por el dirigente nacional panista no tuvo ningún eco por parte de sus correligionarios, y es que a tan sólo cinco meses de haber iniciado el gobierno de Esteban Villegas, me parece que saben que sí existen algunos asuntos pendientes, incluso a pocas horas de dicha visita de Marko Cortés, el ejecutivo estatal sostuvo un encuentro con el presidente estatal de Acción Nacional y con los legisladores locales de ese partido; es decir, la relación que se ha construido en el estado entre los partidos, ni siquiera los argumentos del “legado” podrían poner en riesgo los acuerdos ya establecidos.

Como lo manifestó Villegas Villarreal, “ganamos juntos y gobernamos juntos”; porque es muy sencillo para la militancia panista saber que las acciones legales que se han emprendido por el desfalco financiero de la pasada administración estatal, no es en contra de las siglas partidistas, sino de personas que por cualquier circunstancia llegaron al cargo, en este caso, bajo los colores blanquiazules, y en específico contra lo que representó el exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, pues no se puede hablar de un “legado” cuando no se conoce a fondo lo que en verdad ocurrió durante los pasados seis años.

Desde luego ningún gobernante está exento de que se le señalen adeudos y quebrantos financieros, pero una cosa es la narrativa política y otra la legal, de ahí que no se entiende la versión de Marko Cortés de incluso pensar en que el exgobernador podría llegar a la Cámara Alta, desconociendo que parte de las reglas no escritas es el “mutis” político, y abrir la “ventana” ante esa posibilidad de convertirlo en legislador, no sólo generó molestia en la opinión pública, sino que también pone en riesgo la alianza respecto a las elecciones de este año en el Estado de México y en Coahuila, porque en honor a la verdad, nada justifica esa declaración del líder nacional.

Claro que en política no existen las casualidades, y esta declaración de Marko Cortés, a sabiendas de que iba a generar ruido, la expresó por alguna razón que desconocemos, quizá por el compromiso que tiene con el exgobernador de cuando lo ayudó a llegar a la dirigencia nacional en el 2018; o a lo mejor porque le molesta la buena relación que ha construido el gobernador con el presidente López Obrador y el gabinete federal en beneficio de Durango. Como haya sido desde luego la respuesta no se hizo esperar por parte de Esteban Villegas, tanto en el encuentro con la militancia del PRI, como al día siguiente en conferencia de prensa.

Cortés no le hizo honor a su apellido, pues la falta de cortesía en su visita a Durango quedó de manifiesto con sus impertinentes declaraciones, y quizá él podría mantener su postura las veces que esté en la entidad, pero será siempre bajo la sombra de argumentos carentes de información, que no sólo lo han dejado mal con quien gobierna, sino también con la propia militancia, pues se trata de “navegar” en aguas tranquilas durante los próximos seis años, y no de generar “turbulencia” política.