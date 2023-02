La grilla del pájaro

Que lo de Tesla no sea asunto político





Tras la posibilidad de que una planta de Tesla pueda instalarse en nuestro país, han sido diversas las posturas en torno a que podría ser el estado de Nuevo León quien albergue la inversión de esta empresa, algo que desde Palacio Nacional no causó buen ánimo, pues según lo ha expresado el presidente, esta entidad no tiene el agua suficiente para darle abasto, por lo que aseguró que no brindará los permisos para que se instale en este estado norteño.

Desde luego el problema que enfrenta Nuevo León respecto al líquido vital está más que probado, pero lo extraño ha sido que ya hay posiciones encontradas por parte del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de esa entidad, Samuel García, quien ha asegurado que el agua que requiere esta empresa para la instalación de una planta, no es agua potable, sino tratada, y que de este tipo en el estado tienen la capacidad de sobra para surtir a la empresa del ramo automotriz, lo que ha generado ciertas dudas en torno a la postura del inquilino de Palacio Nacional.

Y es que bien podría pensarse que esto está a nada de convertirse en un asunto político, y que ello manche esta posible inversión, pues es un hecho que no se ha confirmado, porque tras lo señalado por el presidente, de la falta de agua en la entidad norteña, varios gobernadores de nuestro país han levantado la mano para ser considerados, entre ellos Veracruz, Michoacán, Durango, Jalisco y desde luego Nuevo León, entre otros; pero resulta que ellos sólo dos son gobernados actualmente por Morena, y resultaría muy extraño pensar que López Obrador no autorice los permisos a no ser que sea instalada en uno de los estados que gobierno el instituto político al cual pertenece.

Si lo que dice Samuel García es cierto, respecto a que necesitan agua tratada y no potable, entonces no se entendería que la empresa no se instale en Nuevo León, salvo por algún asunto político, pues de acuerdo a información que circuló en varias plataformas, Tesla no estaría considerando otra entidad mexicana para invertir, y de no poder hacerlo en el norte, se estarían llevando la planta a Indonesia, lo que representaría la anulación de una inversión importante para México, que se traduce en fuentes de empleo para las familias mexicanas, más allá de los colores políticos e ideológicos, creo que la prioridad es generar las condiciones económicas y ser facilitadores de inversión privada, ya que se supone que esa es la función de los gobiernos.

Estas últimas horas del fin de semana, y seguramente las próximas, serán determinantes para conocer la decisión que se toma por parte de la empresa de Elon Musk, quien no ha dado por hecho esa inversión en nuestro país, pero parece que todo dependerá de una llamada que se haga por parte del millonario empresario con el presidente López Obrador, y me parece que en verdad sería muy lamentable que la causa principal para no brindar los permisos, sea un asunto partidista y político, pues al final de cuentas el hecho de brindar las facilidades, creo que quien puede salir fortalecido de una decisión de ese tamaño, es el propio AMLO, que bien podría traducirse en el 2024.





PAJAREANDO





El mensaje de la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), fue muy claro en diversas ciudades del país, principalmente en el Zócalo de la capital del país, dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se rechace el llamado “Plan B” propuesto por el presidente y avalado por Morena en el Congreso de la Unión, pues si ha existido en México una verdadera lucha por muchos años, ha sido precisamente porque haya democracia, por el respecto a las instituciones electorales, y los ciudadanos que participaron han dejado de manifiesto, que lo que se ha avanzado, no puede desvanecerse a capricho de los gobernantes.