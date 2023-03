La grilla del pájaro

¿Y el principio de la no intervención?





Desatinada declaración del presidente López Obrador, en su conferencia matutina de ayer, y es que basado en lo que respecta al derecho internacional, de donde se desprende el principio de la no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos, el inquilino de Palacio Nacional salió en defensa del expresidente norteamericano, Donald Trump, al asegurar que atrás de las denuncias que hay en su contra, es porque “no quieren que esté en las boletas”.

Acusó incluso el mandatario de nuestro país, que él atravesó por una circunstancia muy similar en uno de sus intentos por llegar a Palacio Nacional, de ahí, que supuestamente basado en su experiencia, las autoridades del vecino país buscarán no dejarlo participar en el próximo proceso para renovar la Casa Blanca, algo que a todas luces deja en claro el intervencionismo que desea tener López Obrador en la vida política de Estados Unidos, donde no es la primera vez que con sus acciones defiende las aspiraciones de Donald Trump, pues en su intento por reelegirse, en el 2020, nuestro presidente lo visitó en plena campaña, algo que sin duda llamó la atención, buscando incidir en el voto de los mexicanos que radican en ese país.

Pero basados ya en la realidad, López Obrador me parece que no da “paso sin huarache”, porque bien podríamos pensar que ya no debería tener interés en lo que suceda con ambos países toda vez que en el 2024 se renovarán las presidencias, y que él al estar por salir pues ya no debería preocuparle, sino más bien su sucesor tendría que estar pensando qué partido le convendría que gobierne y coincidir por lo menos los primeros cuatro años del próximo presidente mexicano.

Pero no podemos descartar que con esas actitudes, el inquilino de Palacio Nacional sí esté tratando de influir no sólo allá, sino que sea en beneficio del abanderado de su partido para mantener la hegemonía cuatroteísta que se propuso desde su llegada al gobierno en el 2018.

Ahora bien, vamos a ver qué postura habrán de asumir “las corcholatas” en torno a esta declaración de López Obrador, si se inclinan por el absoluto respeto a otras naciones en sus procesos electorales, o si seguirán la narrativa de su “jefe político” de tratar de meterse en la agenda política de Estados Unidos. Y en este sentido quien creo que será más prudente, hasta el grado incluso de no subir a su agenda mediática el tema, es el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, pues lo que ha construido en este tiempo al frente de las Relaciones Exteriores de nuestro país, le permite ser el puente de diálogo entre ambos gobiernos, y me parece que para él será muy sano desmarcarse de la postura emitida desde la “mañanera”.

La incongruencia también ha jugado un papel central en la narrativa oficial desde Palacio Nacional, pues quien o quienes opinan de nuestro país, desde el exterior, López Obrador asume una postura donde pide que se respete la autonomía y el principio de la no intervención, de igual forma cuando en algún país sudamericano gana un perfil de derecha, AMLO vuelve a repetir ese principio de la no intervención, pero cuando se habla de Trump o de lo que sucede con Dina Boluarte, presidenta de Perú, ahí sí puede hasta llamarla “espuria”, y recibir a la familia del depuesto mandatario peruano. Es decir, el principio de la no intervención se aplica a conveniencia en esta administración federal.

Algo que deberá evitar a toda costa el próximo presidente de la República, así sea incluso, si fuera del mismo partido del inquilino de Palacio Nacional.