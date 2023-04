La grilla del pájaro

Tras la designación, vía sorteo, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, de Guadalupe Taddei Zavala, como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), han surgido una serie de señales que dejan ver que la democracia en nuestro país podría perder credibilidad a partir del 3 de abril, ya asumida la responsabilidad en lugar de Lorenzo Córdova.

Y es que de entrada, llama la atención los vínculos que se han hecho públicos de la nueva consejera presidenta con Morena, pues si bien no era el perfil que los legisladores morenistas buscaban que llegara a encabezar el órgano electoral, su designación produjo cierto entusiasmo la madrugada del 31 de marzo cuando se realizó la insaculación, pues ciertos sectores de dicha bancada mostraron su beneplácito cuando el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Mirando, leyó el nombre de Guadalupe Taddei Zavala.

A esto habría que agregarle la postura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia “mañanera”, donde dijo que la nueva funcionaria electoral es “honesta, y no como Lorenzo Córdova”; es decir, el inquilino de Palacio Nacional no pudo ocultar que la llegada de Guadalupe Taddei le genera cierta confianza de que su proceder será muy encaminado a lo que se dicte desde el ejecutivo, lo que pone también en riesgo la credibilidad del INE, pues me parece que la postura de cualquier ente gubernamental deberá ser siempre de respeto al trabajo e independencia de los órganos electorales legalmente constituidos, sin denostar lo que hasta hoy se ha hecho.

Tampoco ayuda a que la sociedad vea como un verdadero “demócrata” al presidente, cuando en su narrativa hace marcadas diferencias entre quienes han estado, y van a estar al frente del INE, pues es evidente que al ofrecer su respaldo a la sonorense, ya estaría comprometiendo su actuar, y quizá eso provocará su parcialidad hacia uno de los partidos, máxime cuando el próximo año estará en juego la renovación de la Presidencia de la República. Incluso ni siquiera a la propia Guadalupe Taddei le conviene que el ejecutivo hable así de ella, pues prácticamente llegaría con un “fierro de errar” a su nuevo encargo.

A lo anterior habría que sumarle lo que ha circulado en diversas redes sociales, pues se habla que Taddei Zavala no cuenta con cédula profesional, algo que parece extraño se les haya “pasado revisar” en la Cámara de Diputados cuando recibieron la documentación de los perfiles, pues de no estar en el Registro Nacional de Profesiones habla de que o no concluyó su proceso de licenciatura en administración pública, o el documento que presentó para avalar su preparación profesional no es auténtico. Algo que sin duda deberá aclarar a la brevedad, pues más allá de si dice o no la verdad, con sus documentos, el riesgo legal es alto, pues la toma de decisiones que tenga a partir de mañana podría verse afectado por la invalidez en el proceso de su elección.

Desde luego lo anterior podría ser un “mal entendido” respecto a su papelería, pero más valdría que antes de que esta versión genere una percepción negativa, la propia Guadalupe Taddei deberá atajar esta situación, y mostrar evidencia contundente que de inmediato apague cualquier intento de desestabilizar su nombramiento, o de lo contrario, estaríamos a nada de regresar al desafortunado “capítulo” que protagonizó la ministra Yasmín Esquivel, ahora en versión del INE.

Pajareando.

De acuerdo a lo expresado por el secretario de Educación en la entidad, Guillermo Adame, existen posibilidades de que la Federación asuma el gasto educativo, ya se dio un primer avance con lo relacionado a Telesecundarias. Ojalá poco a poco se cristalice este objetivo que se ha trazado el gobernador y que lo externó desde su paso por la Jugocopo en el Congreso del Estado.