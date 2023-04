La grilla del pájaro

¿Transparencia, ahorro o ninguna?





Luego de los audios que se filtraron por diversos medios de comunicación, donde se escucha al secretario de Gobernación hablar con senadores morenistas, que deja al descubierto la intención del presidente López Obrador, de no moverle a la designación de los comisionados que faltan en el INAI, surge la duda si la prioridad para este gobierno es la transparencia, el ahorro de recursos, o ninguna, por ser un órgano “incómodo”.

Y es que la postura del “inquilino” de Palacio Nacional fue muy clara al mencionar que eliminando al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) se ahorrarían algo así como mil millones de pesos del presupuesto, y afirmó que desde este instituto sólo se había protegido los actos de corrupción, desde luego demeritando el esfuerzo que se ha hecho a los largo de los años por promover entes que fomenten la transparencia en el uso de los recursos, aunque suelan ser “incómodos” a las políticas públicas, pues en el caso de esta administración, es sabido que nunca ha existido una relación de armonía, pues desde las mañaneras sólo se habla de que no hay corrupción y que no son lo mismo que los “conservadores”, pero en los hechos no se demuestra.

Y basta con sólo recordar que obras “insignia” del gobierno de López Obrador, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y parte de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, la información ha sido reservada hasta por cinco años, es decir, nadie podremos conocer los detalles de dicha infraestructura hasta pasado este tiempo, algo que sin duda llama la atención porque me parece que no se predica con el ejemplo de la transparencia.

Estos audios donde se escucha a Adán Augusto López, hablando con los legisladores morenistas, deja en claro en por qué no se ha designado a los comisionados que faltan en el INAI, pues desde el pasado 1 de abril están imposibilitados de sesionar a falta de quórum, y es derivado de la postura presidencial a dejar “en pausa” el trabajo que se realiza desde dicho instituto.

Aquí será importante conocer la postura de los otros partidos, pues si bien la “instrucción” se bajó directo a los legisladores afines a AMLO, será interesante ver hasta dónde la oposición encabeza esta “bandera” o si hacen “oídos sordos” a la postura de solicitud que han asumido los comisionados como Nuhad Ponce y Francisco Ciscomani, quienes públicamente ha pedido a los Senadores mostrarse independientes a las órdenes de Palacio Nacional.

Con estos antecedentes y el encono que existe entre el Gobierno Federal y el INAI, podemos concluir que este “retraso” en la designación de los nuevos comisionados, no es por ahorrarse unos cuantos pesos, mucho menos por fomentar la transparencia de los recursos y de las acciones gubernamentales, todo tiene “tintes” de eliminar del camino organismos que mediante su trabajo puedan evidenciar que lo que menos existe es justamente la transparencia y la rendición de cuentas, como si la historia no fuera a juzgar las decisiones que hoy se toman, como si “esconder” información de las obras fuera la solución definitiva para no conocer que fueron producto de caprichos y quizá hasta de contratos amañados, por eso AMLO quisiera “desactivar” a dicho instituto.

Ahora, esto sin duda generará un efecto “boomerang” en las aspiraciones políticas de Morena en el los procesos electorales de este año y desde luego el del 2024, pues con qué cara los candidatos podrán hablar de transparencia cuando es claro que su máximo líder a nivel nacional está peleado con ese derecho al que tenemos todos los mexicanos, y con quienes son los responsables de cuidar ese ejercicio de rendición de cuentas, pues se pregona con el ejemplo, y de no ser así, desde luego que también tendrá sus efectos en las urnas.