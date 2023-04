La grilla del pájaro

Los números no “cuadran”, en venta del avión





Con “bombo y platillo” anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la venta del avión presidencial, José María Morelos y Pavón, adquirido con un crédito durante el sexenio de Felipe Calderón, y que fue una de las promesas del actual mandatario.

Pero haciendo las cuentas del “costo-beneficio” los números no “cuadran”, por lo que me parece una forma más política de resolver la situación, que financiera. De entrada quien se supone que adquirió la aeronave fue Tayikistán, un país del que poco se sabe pero que no cuenta con una economía destacada de entre todas las naciones del mundo, pues según el “inquilino” de Palacio Nacional ya están en las “arcas” federales los casi mil 700 millones de pesos por la compra del TP01.

El asunto es que si se toman en cuenta todos los elementos entre lo que costó, los gastos de mantenimiento y operación, así como la rifa que en su momento se promovió y hasta sumando los viajes que se han hecho por parte de AMLO en sus giras en vuelos comerciales, México hasta sale perdiendo en esta transacción.

Y es que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2023, el ejecutivo solicitó al Legislativo la aprobación de 370 millones de pesos para la operación y mantenimiento del avión presidencial, once puntos porcentuales más que lo solicitado en el 2022. Suponiendo que en promedio durante los 5 años de la administración de AMLO, donde ha propuesto y ejercido los presupuestos 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, son alrededor de 300 millones de pesos por año, hablamos que se ha erogado tan sólo en este apartado un promedio de 1,500 millones de pesos, es decir, casi el costo de lo que fue vendido.

Pero aún hay más, con la rifa que también se promovió por parte del Gobierno Federal, que por cierto no se han pagado en la mayoría de los casos, el total erogado en la organización e impresión de los “cachitos” fue de aproximadamente 286 millones, más lo que entregaron o deberán entregar a los ganadores, que son dos mil millones de pesos en premios.

Habrá que incluir que el presidente y su equipo de trabajo han gastado en vuelos comerciales un promedio anual de 19 millones de pesos en sus giras por el país, sumando los casi 5 años de su gobierno son alrededor de 95 millones de pesos.

Ante todo lo anterior, esta supuesta venta parece más una falacia administrativa, y tiene toda apariencia de ser un asunto totalmente político, para hablar de que se cumplió el compromiso de venderlo, pues hablamos de la importancia que tiene para el partido que fundó el ejecutivo de ganar este año el Estado de México y en el 2024 repetir en la Presidencia, y esto seguro será parte del discurso, porque matemáticamente los números no “cuadran”, pues si se vendió en casi mil 700 millones de pesos y la suma de lo que hemos comentado nos da un total de 3,881 millones de pesos, es decir, se ha gastado más del doble de lo que se vendió. Entonces ¿Quién salió perdiendo con la “ganga” en la supuesta venta del avión?; esa es la interrogante.





Pajareando

Ayer el priismo duranguense recibió al líder nacional, Alejandro Moreno, quien tomó protesta a diversos sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional, donde llamó la atención el relevo que se da en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), pues asume la diputada Gabriela Hernández López, quien seguramente será factor para que este organismo mantenga su presencia en la entidad, y que sin duda también podría ser la antesala para que la “China” mantenga sus altas posibilidades de aparecer en las boletas el próximo año, rumbo al Congreso de la Unión. Gaby ha lucido políticamente con “luz propia”, y este nuevo cargo le permitirá estar de cerca en las necesidades de las mujeres duranguenses.