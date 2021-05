La grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Para dentro de ocho días, o sea el próximo lunes 07 de junio, sabremos quién se va al Congreso local y al Congreso federal, esta pesadilla llamada campañas electorales ya habrá pasado, habrá muchos llorando y solo unos cuantos, festejando, ¿o no es cierto?

Y decimos que solo unos cuantos estarán festejando y muchos llorando, porque por ejemplo en el distrito local 14, hay por lo menos seis candidatos, solo uno va a llegar, el de la alianza Va por Durango, el del Verde o el de Movimiento ciudadano, según nos pasan el dato, pero de todos solo uno festejará y los demás a lamentarse o a llorar, porque el pastel está preparado para una sola porción, los demás tendrán que esperar otra oportunidad o de plano se retiran de la jugada llamada política local.

En el caso del distrito federal 03, está mucho más sencillo, o festeja Luly Martínez de la alianza va por Durango, o festeja Maribel Aguilera por el apoyo del gobierno federal, pero todo indica que será la Cuencamense la que levantará la mano de ganada, reitero, todo indica, más habrá que esperar hasta este próximo lunes para saber quién logro convencer a la ciudadanía, y no se confíen por los eventos públicos masivos que realizaran cada uno, esos eventos ya no dicen quién gana, pongan buena música o algo que ande de moda y les revienta el lugar la gente por ir a escuchar y bailar con ese grupo o artista, la verdadera popularidad la tendrán en las urnas, y será esa quien los lleve al congreso de la Unión, y si, quien estar en la final serán estas dos mujeres, la primera merece ganar porque ha hecho una campaña muy intensa, Maribel también puede ganar, y si lo hace lo hará sin campaña, fue muy mínima la presencia de ella en los 17 municipios, pero las dos están en la jugada, claro los otros candidatos también, pero no llevan la más mínima oportunidad, siendo muy o honestos, ¿o no es cierto?.

Si la fuente del Grillo no falla, este lunes 31 de mayo en el municipio de Nazas, habrá una manifestación ciudadana en contra de la empresa de clase mundial, sí, la Comisión Federal de Electricidad, la gente está cansada, harta, hasta la madere pues, de tanta falla en la energía eléctrica, dicen que ya son cientos de aparatos electrodomésticos que se les queman por las fallas y no hay quien responda, pero sí exigen el pago del recio muy puntual, y esto lo estarán manifestando este lunes 31 en una marcha y una denuncia formal ante la autoridad correspondiente, ya basta dicen, de tanta falla en la comisión federal de Electricidad, y créanme que o son los únicos que están cansados de esto, muchos municipios sufren lo mismo, pero no hay quien abandere algo similar, a ver si mínimo le hacen la lucha para que sea un servicio más o menos aceptable, y no la porquería de servicio que tienen de la CFE, que dista mucho de ser un servicio de primer nivel mundial, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.