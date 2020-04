¿La guerra contra el COVID-19 o la lucha por el poder?

¡Es el colmo!, a la clase política mexicana y a los poderes fácticos del país les interesa más politizar la pandemia que darle una solución. Lo que estamos viendo al parecer no es una batalla contra el coronavirus, la percepción es que estamos siendo testigos de una lucha por el poder político y económico. Y no se trata en esta ocasión de que el fin justifica los medios. Sería muy perverso imaginar a alguien disfrazando sus aspiraciones políticas, siendo un lobo vestido con piel de oveja. Y claro que no estamos en contra de las aspiraciones de nadie, pero si no priorizamos la salud nos puede salir el tiro por la culata.

Escuchamos decir hace unos días a un distinguido priista local: “qué bueno que López Obrador se va el primero de agosto de 2024 o sea, cinco meses antes”. Luego corrigió: “una disculpa, dejará la presidencia el primero de octubre”. Y ya encarrerado el gato, un empresario local declaró en un canal de televisión: “en solo dos meses, el presidente de la República nos dejó un atraso de 25 años y al paso que va, lo podría llevar hasta 70 años de rezago económico”. Esto es solo un ejemplo de cómo piensan los políticos y empresarios locales respecto de López Obrador. No sabemos si AMLO pueda salir victorioso de esta contingencia o sea su tumba política, para verlo tenemos que pensar como Ricardo Pacheco Rodríguez: “si llegamos con vida, ya veremos”.

Los políticos son los mismos en todo el mundo, Donald Trump en Estados Unidos con miles de muertos, de contagios, millones sin empleo, con una economía que no encuentra el camino y, al parecer, en medio de la contingencia solo piensa en la reelección. En México, algunos gobernadores que llegado el momento formarán parte del TUCOM en contra de AMLO, harán todo lo posible para que se vaya por donde vino o a su famosa casa en Tabasco. Pensar que al PRD, MC, PAN, PRI más los que se acumulen esta semana, les haya venido “como anillo al dedo” la contingencia para lograr sus fines, lo mismo a los poderes fácticos, que tienen como su vocero al presidente de la COPARMEX.

Por medios nacionales nos enteramos que empresarios han sacado del país más de 4 mil millones de dólares, y seguramente lo seguirán haciendo, al fin y al cabo eso no es nuevo y México es lo que menos les importa. La banca extranjera no deja de ganar, son bancos ricos con servicios pobres. Fuera de estas instituciones extranjeras ve usted a cientos de usurarios como si fueran a recibir despensas de algún partido político o líder social. ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana! Algunos representantes populares, como es su obligación, están ayudando a los habitantes de sus distritos, y ya en las redes los proponen como candidatos a gobernador o diputados federales. ¿Entonces de qué se trata? Al final, si no vencemos al Covid-19 no habrá ni para comer frijoles y tampoco para ser gobernador, diputado, presidente municipal o de la República. Parafraseando al clásico, sin salud no seremos nada.

RECURSO

Los políticos son los mismos en todo el mundo, Donald Trump en Estados Unidos con miles de muertos, de contagios, millones sin empleo, con una economía que no encuentra el camino y, al parecer, en medio de la contingencia solo piensa en la reelección. En México, algunos gobernadores que llegado el momento formarán parte del TUCOM en contra de AMLO, harán todo lo posible para que se vaya por donde vino o a su famosa casa en Tabasco.