La guerra fría del siglo XXI

El fin de semana pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita oficial a China en uno de los momentos más tensos de la relación Washington-Pekín.

Las acciones de política exterior de las dos potencias con respecto al nuevo orden geopolítico ya sean diplomáticas, comerciales o militares, han exacerbado el enfrentamiento de los hemisferios. Esto ha derivado en una comunicación nula entre ambos gobiernos, así como ha incrementado la incertidumbre en el escenario internacional. Por lo que la apertura al diálogo es necesaria para recuperar la confianza y, con ello, evitar el conflicto. En un panorama global como este la diplomacia es clave.

Primeramente, vale la pena mencionar que, si bien Ucrania es la arena donde se disputa mayormente la nueva geopolítica entre Occidente y Oriente, el enfrentamiento de Estados Unidos con China ya había comenzado desde la administración de Trump. Los aranceles millonarios, así como las sanciones impuestas de Washington a Pekín a partir del 2018, resultaron en la fractura de confianza de estos dos países. Por lo que ambos han ejercido una política exterior contra el otro que amenaza la posición de poder que cada uno tiene en el sistema internacional. Las acciones para socavar la influencia del otro van desde cumbres diplomáticas, acuerdos comerciales geoestratégicos, alianzas militares al igual que desarrollo de programas nucleares. Todo con el objetivo de tener mayor cobertura en el tablero geopolítico.

Por esta razón, la visita de Antony Blinken fue imprescindible ya que se tenía por objetivo reestablecer el diálogo para fijar parámetros que propicien una competencia responsable. Factores como Taiwán, los globos chinos de espionaje, sanciones comerciales a Beijing, así como acciones militares en el mar de la China meridional, exacerban la incertidumbre global. Esto debido a que el mínimo error de cálculo en estas cuestiones resultaría en una guerra directa entre las potencias con impacto global. De ahí que este encuentro haya sido obligatorio, no sólo para comenzar a aliviar la fricción de la relación bilateral, sino para tomar en consideración a la comunidad internacional.

Sin embargo, Pekín no tuvo tanta motivación para restaurar la confianza conWashington por la dura política exterior que éste ha ejercido hacia China. Factor que provocó el corte de comunicación con su contraparte, así como se acreciente la incertidumbre bilateral y global.

El gobierno chino declaró que Estados Unidos no debería interferir en asuntos internos, esto con referencia a la crisis sobre Taiwán. Situación que ha derivado en tensiones militares, discursos agresivos, al igual que obstáculos para la industria de semiconductores y microchips chinos. El Estado ha tomado esto como una falta de respeto por parte de la Casa Blanca por lo que rechaza su propuesta de llevar acabo una competencia económica agresiva que contemple el diálogo entre los países.

Mientras, Antony Blinken y su homólogo Qin Gang, acordaron seguir con las conversaciones lo cual es algo beneficioso para ambos países pues provee un rango acción más certero en la competencia económica.Aunque no se esperaba que la relación se tornara positiva por completo, el diálogo por lo menos permite bajar los riesgos que derivan de la confrontación Washington-Pekín. Sin duda, después de cinco años de no realizar una visita oficial a China, la visita del secretario de Estado evidentemente urgía.

Por ahora, Joe Biden espera reunirse con Xi Jinping para contribuir a la estabilización de la relación bilateral, pero China no lo ha confirmado. Si bien no se prevé que el confrontamiento Washington-Pekín termine, es probable que esta reunión siente las bases para un decrecimiento de tensiones temporal. No obstante, cuestiones como Taiwán y la alianza sino-rusa con respecto a Ucrania seguirán siendo delicadas.

La Guerra Fría del siglo XXI es todavía más compleja.

Internacionalista por parte de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.