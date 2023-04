La herencia de la alternancia

Como dice el refrán: Arriba hay agua y abajo hay lodo. Parece que, de acuerdo a los últimos acontecimientos, en relación al tsunami del pasado sexenio, sigue creciendo el quebranto financiero y como dijo el clásico: Aún hay más. Todo tsunami financiero, como una bola de nieve, tiene sus consecuencias. Simple y sencillamente, no se puede tapar el sol con un dedo.

Ya lo dijo José Alfredo Jiménez: “Si el sol, siendo el astro rey lo tapa una triste nube”. Muchos tememos que a este tsunami sin fondo, no lo pueda llenar el gobierno federal o don Adán Augusto Hernández López.

Al actual gobierno le heredaron el legado más corrupto de la historia política de Durango, y citando al clásico del grupo Atlacomulco; mataron a la gallina de los huevos de oro. ¿Ha escuchado usted, en alguna ocasión, no hay dinero que alcance? Lo decimos porque hasta la fecha “no nos ha caído el veinte” del problema tan grave por falta de liquidez que estamos viviendo.

No hay que olvidar, los actuales efectos de la crisis, apenas comienza, y sus efectos podrían durar mínimo tres años, salvo que suceda un milagro y en política no existen. El gobierno federal, durante todo el sexenio pasado de manera puntual depositó los recursos al gobierno del Estado, en tiempo y forma. Y lo más fácil fue, echarle la culpa al gobierno de la 4T, sin embargo, ya nos dimos cuenta, que los recursos se fueron a la cueva de Alibaba.

Para muestra basta un botón, los demás a la camisa. El ejecutivo estatal, acaba de anunciar que se le tuvo que dar un abono a la Secretaria de Hacienda por 1,400 millones de pesos. Esto, derivado de la “desaparición y desvíos” de los recursos públicos que podrían ser más de 25 mil millones de pesos. Uno de los efectos directos lo están padeciendo proveedores, constructores de obra pública, y municipios entre otros. Pero no sólo, los antes mencionados están pagando los platos rotos. La crisis financiera podría poner en riesgo, las promesas de campaña de la actual administración del Estado. Sin ir más lejos, la famosa tarjeta madre, por la que miles de mujeres votaron creyendo en esa promesa.

En este momento, no se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, el número de mujeres que serían beneficiadas y tampoco los recursos millonarios que se requiere para ese propósito. No se conoce un censo de las mujeres y los requisitos para obtener dicho beneficio. ¿Qué pasaría si el padrón fuera mínimo de 100 mil mujeres? Por voz del gobernador la sociedad se enteró, que dicha campaña no arrancaría como estaba previsto, se hará así, pero en otro momento.

Por si esto fuera poco, los ciudadanos perdonan, pero no olvidan.Lo menos que podemos esperar es como lo dijo ya sabes quién, “devuelvan al pueblo lo robado”.

A final de cuentas, parafraseando a los abogados: Más vale un político pobre en la calle, que un político rico en la cárcel.