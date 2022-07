La “imprudencia” de Pablo Gómez

Poco “tacto” mostró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, el pasado viernes, durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, cuando ventiló, frente a López Obrador, que esta dependencia “no trabajaba para acabar con la corrupción, si no que fue parte de ella”, algo que seguramente provocó la molestia del jefe del Ejecutivo.

Y con justa razón, esta “imprudencia” más allá de ser una anécdota que se salió del guión, prendió las alarmas de lo que realmente esta administración federal hace para erradicar este mal de nuestro sistema político, es decir, la simulación que por cerca de tres años encabezó Santiago Nieto quedaría al descubierto si este asunto sube de tono.

Y es que hay señalas claras que este tipo de declaraciones, de un personaje que es conocido por decir las cosas como son, Pablo Gómez, podría poner en la agenda electoral el derrocamiento de la bandera que López Obrador ha ondeado antes y durante su sexenio, generando el hecho de que la UIF también se subió al “tren” de la corrupción, siendo la encargada de erradicarla. Pero también ésta es un claro desgaste al proyecto morenista rumbo a las elecciones del 2023, donde se renovarán los gobiernos del Estado de México y Coahuila, donde los abanderados de este partido tendrían una menor credibilidad cuando al hablar de acabar con este mal, cuando a nivel federal la oficina que se creó explícitamente para el caso, da muestras de lo contrario; y ya sabemos lo que perjudicaría al proyecto de la 4T perder la entidad gobernada en este momento por Alfredo del Mazo, sobre todo pensando que es la antesala del 2024.

Esta declaración del polémico Pablo Gómez, también perjudicará las “chambas” que ya se había conseguido Santiago Nieto tanto en Tamaulipas como en Hidalgo, en uno como el encargado de la entrega recepción, y en el otro como asesor, en tanto no haya una claridad en los dichos del titular de la UIF, creo que los gobernadores electos de esas entidades, Américo Villarreal y Julio Menchaca, respectivamente, deberán pensar dos veces continuar con el encargo que le han ofrecido, pero por lógica podemos pensar en que no estarían de acuerdo que sus administraciones comenzaran con este tipo de señalamientos, de no haber una postura clara para que se llegue al fondo de las cosas, o que haya una aclaración política, pero sobre todo convincente.

Habrá que esperar la postura del propio presidente López Obrador respecto a este tema, porque evidenciaron parte de su política pública más relevante en dicha conferencia que él encabeza, por lo que será sano pensar que pedirá una explicación e investigación a fondo de lo que se hacía en la UIF con Santiago Nieto a la cabeza, o si esto le podría costar el trabajo a Pablo Gómez, insisto, que por el perfil que ha mostrado durante los encargos que ha tenido, creo que “correrlo” sería más peligroso para esta administración federal, porque ahora sí, sin cortapisas, podría evidenciar todo lo que sabe; por lo pronto me parece que por algún tiempo estará “vetado” de las mañaneras. Sin duda esta semana será clave en este tema que podría traer diversas reacciones.





Pajareando

Esta semana inicia la Feria Nacional Durango 2022, justo cuando se pronostica el mayor número de contagios por Covid, si bien será muy difícil cancelar las actividades, y que además el riesgo de fallecimiento ha disminuido notablemente, creo que la principal responsabilidad es de los ciudadanos, las autoridades en materia de salud han hecho lo que ha estado en sus manos, pero si como sociedad no ayudamos, esta ola seguirá en aumento y las aglomeraciones que se darán en el recinto ferial serán de alto riesgo para las familias. Lo mejor es mantener las medidas sanitarias por todos conocidas y esperar que la nueva variante de ómicron no traiga consecuencias que lamentar.