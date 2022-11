La incertidumbre de nuevos profesionistas

Entrados al mes de noviembre, además de las fiestas decembrinas se avizoran las bulliciosas graduaciones de miles de jóvenes que han culminado sus estudios profesionales, sin embargo, en muchos de ellos existe desesperación y angustia ante la incertidumbre de encontrar un empleo que les permita medianamente alcanzar las expectativas que se crearon cuando comenzaron a estudiar.

Desafortunadamente en México la demanda de empleo supera con mucho a la oferta; en 2021, por ejemplo, se crearon 846,416 empleos formales, insuficientes si consideramos, por un lado, que cada año 2.5 millones de personas egresan de una carrera profesional, y por el otro, que no necesariamente los empleos creados son para profesionistas.

La actuación del gobierno en el rubro de la generación de empleos es directa y subsidiaria, es el responsable, por principio de cuentas, de crear las condiciones económicas, jurídicas, de seguridad y de confianza para que los empresarios nacionales y extranjeros inviertan, pero también debe hacer tiros de precisión al momento de proyectar su política de obra pública para que, entre otras cosas, detonen una derrama económica que pueda traducirse en empleos.

Se estima que en México entre el 45 y el 50% de los profesionistas no encuentran empleo, y quienes lo logran no guarda relación con la carrera que estudiaron, no es remunerador (según datos de la encuesta nacional de egresados 2021, 43% de los universitarios ganan entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales) y no tienen prestaciones elementales, como seguridad y previsión social, amén de que muchos tienen que emigrar de su lugar de origen.

Debemos considerar un factor que agrava la condición expuesta, la oferta educativa de universidades privadas ha crecido considerablemente; ante la incapacidad del Estado de dar cabida a todos los que demandan una opción de estudio, la iniciativa privada pone a disposición programas que se adaptan a las necesidades de cada persona, lo que es positivo, aunque estas facilidades hacen que se incremente el número de egresados, ya no cada semestre, sino cada cuatrimestre, y, en algunos casos, cada bimestre.

Para muchos especialistas (fifís y conservadores desde luego) este sexenio pinta para ser un sexenio perdido en materia de crecimiento económico, el PIB, indicador que mide la riqueza producida en el país no crecerá más allá de lo que reportaba antes de la pandemia por Covid-19 y las obras insignias del presidente no generarán derrama económica, al contrario, se dice que requieren inyectarle más dinero.

Mientras no se generen las condiciones para potencializar el empleo en nuestro país, el gobierno seguirá siendo un importante empleador de jóvenes que no tienen más remedio que engrosar las filas de la burocracia.