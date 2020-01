La ineficiente política pública de sustitución del Seguro Popular

Una regla no escrita en el entramado político mexicano es que al inicio de cada administración gubernamental hay que cortar de tajo con las políticas públicas que haya implementado el gobierno saliente.

De hecho, este es uno de los mayores problemas que padece el Estado mexicano: Cada 3 o 6 años se baja la cortina de los programas del “otro gobierno” para levantar las del “nuevo gobierno”, sin importar si aquellas están funcionando, cuánto costará suprimirlas o sustituirlas, y lo peor, si generará afectaciones a la población. Pero vayamos por partes.

En términos llanos, se denominan políticas públicas a todas aquellas acciones que realiza el gobierno para satisfacer el cúmulo de necesidades generales o colectivas que puede padecer, en un lugar y en un momento determinado, una población. Así pues, el objetivo es superar una condición vulnerable, satisfacer una carencia o proporcionar un servicio indispensable para el desarrollo social de la población objetivo.

Para implementar una política pública es necesario llevar a cabo un cúmulo de acciones que van desde análisis, estudios, revisiones y evaluaciones, tanto del problema que se pretende resolver como de la, o las posibles soluciones que se diseñen para lograrlo, todo bajo el contexto de asegurar su eficiencia, considerando que hay que invertir tiempo y dinero, insumos que siempre son escasos en cualquier gobierno.

Ahora bien, cuando se quiere eliminar o modificar una política pública que está operando, la decisión lleva implícita per se, una mayor rigurosidad en la planeación, el desarrollo y la implementación; los movimientos deben ser prácticamente quirúrgicos puesto que ya existe una población que está haciendo uso de las instituciones, de los servicios o de los beneficios de la política pública que se desea suprimir o modificar, y cualquier alteración puede detonar en un mayor problema del que se pretende solucionar.

Bajo el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación (4T), estas previsiones no son tomadas en consideración, el deseo de satisfacer las ansias de venganza reprimida por 18 años del presidente López Obrador, la necesidad de hacerse de un mayor número de votos cautivos que le aseguren la hegemonía en la segunda mitad de su gobierno, la improvisación de los funcionarios y la corrupción, han provocado que las políticas públicas de sustitución sean por demás ineficientes.

A guisa de ejemplo se pueden mencionar: el desastre que generó la forma de atacar el robo de combustible (el huachicol), la cancelación del aeropuerto en Texcoco para construirlo en Santa Lucía, la suspensión del programa que beneficia a miles de madres, el de guarderías, y el más reciente, la supresión del Seguro Popular.

Como sabemos, a partir del 1 de enero de este 2020 entró en servicio el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con la intención de darle atención en los servicios de salud a más de 75 millones de mexicanos que carecen de este servicio por no estar afiliados ni al IMSS o al ISSSTE, al tiempo que acabar con la impresionante corrupción -a decir del presidente- que representaba el programa, que dicho sea de paso, en los números, era exitoso.

Sin embargo, la falta de cuidado en la implementación de esta política pública de sustitución en materia de salud, ha generado el incremento de hasta un 300% en los costos de los servicios por la falta de reglas de operación, lo que ha desencadenado que la gente que estaba afiliada al Seguro Popular y no pagaba o pagaba cuotas simbólicas se quede de pronto sin atención médica porque no tiene dinero para pagar las nuevas.

Además, los trabajadores que prestaban sus servicios para el Seguro Popular se han quedado de pronto sin empleo, el nuevo organismo descentralizado de la Secretaría de Salud no consideró su recontratación, así que miles de mexicanos en todo el país se sumarán a los miles de desempleados que ha generado el autodenominado gobierno de la 4T con sus políticas públicas de sustitución ineficientes.

No se niega que en Pemex o que en el Seguro Popular exista corrupción y que debe combatirse, el problema es que las formas de hacerlo no son las adecuadas, en otras reflexiones he manifestado que investigar y sancionar a los responsables es el mejor camino, pero parece que al presidente López Obrador le interesa más la venganza y el capital político que la eficiencia.

Mientras siga manteniendo a funcionarios improvisados subidos al ladrillo del poder que da el puesto seguirá dando tumbos su gobierno, y eso es tanto o más que si solapara la corrupción que tanto se afana por desaparecer.