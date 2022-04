La joya de la corona

Desde hace mucho tiempo así le llaman a la capital del Estado. Ha de ser porque aquí se va a decidir si tendremos por primera vez una gobernadora, o seguimos por otros seis años con un gobernador; de la sociedad depende.

Hoy, por segunda ocasión consecutiva, un panista es candidato a la presidencia municipal del municipio de la capital. Lejos quedó el día del primer presidente por el PAN, Rodolfo Elizondo Torres. Esta es una gran oportunidad para que el panismo local vaya construyendo sus propios candidatos y no andar pidiendo al PRI para una presidencia municipal o a gobernador del Estado. Si ya lo lograron recientemente con Jorge Salum, no vemos que no lo hagan con Toño Ochoa.

Se comenta que Toño Ochoa ha tenido la paciencia para ser hoy candidato de su partido a la alcaldía de la capital. Se le identifica con el grupo de Gina Campuzano, apoyada por su amiga Lety Herrera, quien es candidata por tercera vez a la presidencia de Gómez. Según se sabe, el acuerdo político más reciente fue que Gina Campuzano se convirtiera en candidata a una diputación federal, y en su momento Toño Ochoa a la presidencia municipal de Durango.

Si se mira desde esta óptica, ya es tiempo de que las palomitas blancas vestidas de azul, en un día no muy lejano encabecen una alianza con el PRI y el PRD, y no anden como siempre, poniéndole la alfombra roja para que los priistas regresen al Bicentenario.

Toño, quien ya cuenta con una importante carrera política, tiene como adversario a Gonzalo Yáñez. El panista representa a la coalición Va Por Durango y el petista a Juntos Haremos Historia. Como usted sabe, desde hace muchos años, el dueño de la franquicia del PT, no hay elección en la que no aparezca, de tal suerte que es conocido como el candidato vitalicio en cualquier contienda electoral. Ya fue candidato a gobernador y perdió frente a Ángel Sergio Guerrero Mier. Otra ocasión que recordamos es que fue derrotado por Jorge Herrera Delgado en una diputación federal. Y si ahora es senador de la república con licencia es gracias al tsunami de 2018.

El candidato de la coalición Va Por Durango tiene la ventaja de tener como adversario a un Gonzalo Yáñez, desgastado políticamente ante la sociedad, que ya se cansó de verlo siempre como candidato a un puesto de elección popular. Parafraseando la canción: Si ayer maravilla fue, ahora ni sombra es. Ya no es el dueño del otrora poderoso Partido del Trabajo, que fundó gracias al apoyo del hermano de Carlos Salinas de Gortari. Es muy probable que el PT no le aporte muchos votos a la coalición que integra Morena, Verde Ecologista y RSP. Gonzalo podría poner en riesgo el triunfo de Morena en la capital.

Recordamos que en un tiempo, a los dominios del PT les llamaban “el corredor de la muerte”, pero ahora sólo parece que les quedó un pasillo. En cambio, quienes han conservado por muchos años “el corredor azul” son los panistas. En este búnker han obtenido importantes victorias electorales. Las más recientes son las de Jorge Salum y la de Toño Ochoa como diputado local. Es bueno que las campañas empiecen con un empate técnico, las encuestas se ganan con una buena campaña y no pagándolas. Otro apunte que es necesario hacer: la sociedad de Durango, sin duda, ya no se chupa el dedo. Hoy tenemos voto diferenciado, sabemos quién es quién como candidata o candidato en la actual coyuntura electoral. Muchos pudieron llegar, pero se quedaron en el camino, por ejemplo, un Nacho Aguado o una Sandra Amaya, por parte de MORENA.