La llegada de los ciberabogados

“Cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo”.

Yuval Noah Harari





La automatización del trabajo que se ha suscitado en las últimas décadas ha traído consigo retos de enormes proporciones para los más variados oficios y empleos.

Sectores como la contabilidad, el comercio a gran escala, las agencias de viaje, los seguros, el transporte o incluso el ámbito restaurantero, según los vaticinios de expertos en la materia, usarán máquinas o robots en lugar de personas en un futuro no muy lejano -con numerosos problemas que a partir de ello habrá-.

Incluso, hoy en día, avances tecnológicos y científicos han permitido vislumbrar que profesionistas como las y los médicos, maestros o diseñadores, que operan a partir de elementos cognoscitivos sumamente relevantes, también pudieran tener, más temprano que tarde, “competencia” por parte de robots a partir de la inteligencia artificial. Justo en este rubro encontramos a quienes se desempeñan en el ámbito de la abogacía: Hasta hace no mucho tiempo sonaba como algo absurdo que un litigante, un juez o un servidor público con atribuciones jurídicas pudiese alguna vez ver suplantadas sus relevantes funciones sociales. Pues bien: La realidad en muchas de las ocasiones es superada por la ficción, misma que deja de serlo sin a veces darnos cuenta.

¿Cómo ha sido posible lo anterior? Debemos entender, asumir y no satanizar a la inteligencia artificial sino tener una trascendente capacidad de adaptación a sus designios. Como lo ha sostenido algún intelectual de la envergadura de Yuval Noah Harari, la inteligencia artificial llegó para quedarse y será uno de los pilares en los que se base la civilización en las próximas décadas -o, incluso, en lo que él imagina más no pronostica al cien por ciento que puede ser el tránsito del homo sapiens al homo deus, una especie de súper hombre mejorado gracias a la ciencia y a la tecnología-.

Así como las y los abogados estudiamos las leyes, los precedentes, su aplicación al caso concreto, el Derecho Comparado, sistemas jurídicos de otras latitudes o teorías jurídicas novedosas, el procesamiento de datos y de información de este tipo podrá llevarse a cabo mediante máquinas o computadoras con una rapidez, eficacia y eficiencia del mismo estilo que ya se emplea en la economía, en el pronóstico del clima, en la aeronáutica o en la informática misma, por sólo citar algunos ejemplos.

En 2016, se tuvo conocimiento de Ross, un abogado robot que litigaba a partir de un rastreo en tiempo real de sentencias para dar respuesta pronta a las necesidades jurídicas de sus clientes. De manera más reciente, apenas el año pasado, un emprendedor asentado en Sillicon Valley llamado Joshua Browder, fundó una aplicación nombrada DoNotPay, capaz de apelar por ejemplo multas de estacionamiento. Estos dos botones sirven de muestra de lo mucho que llegará en los próximos años y que sacará un enorme provecho de la inteligencia artificial.

De algo debemos estar seguros: la llegada de los ciberabogados no supondrá en modo algún el fin del Derecho como profesión, como ciencia o como práctica social. Sin embargo, sí debemos estar atentos a que la inteligencia artificial, los algoritmos y la creación de sofisticados programas informáticos serán capaces de tratar información jurídica relevante, como Ross o DoNotPay. Interpretar y argumentar, al parecer, siguen siendo capacidades exclusivas de los seres humanos, pero no podemos estar seguros de que así será siempre. Por eso es y será más importante todavía prepararnos para un mercado laboral que tendrá competidores no sólo de carne y hueso sino también de cables, dispositivos electrónicos y metal.





