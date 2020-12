La lógica política de los priistas de Lerdo

Como usted sabe, hoy el municipio de Lerdo ya forma parte del distrito 03 federal, lo cual, de entrada, le quita aquello de ser un distrito totalmente rural, tomando en cuenta que Lerdo es mayoritariamente urbano. En los hechos, significa que ya no es patrimonio de la CNC local. Ahora los aspirantes de Lerdo argumentan que ellos representan el 40% del total de los votos del distrito 03, por lo tanto, el candidato tiene que ser de Lerdo. Uno de los aspirantes del PRI, Carlos Aguilera, no se cansa de decir “ya me la deben, tengo 25 años esperando una diputación federal con alianza o sin alianza”. Más claro, ni el agua. ¡Lástima, Margarito!, en política, la antigüedad no cuenta, sólo las circunstancias.

Homero Martínez, actual presidente municipal de Lerdo, comenta al respecto que sólo si la gente se encapricha será el candidato. Pero no le crean, “donde lloran está el muerto”. Don Homero quiere matar dos pájaros de un tiro. No seré candidato al distrito 03 sólo con una condición, se reelige como presidente municipal como 2022 y que su esposa sea candidata a un distrito local. El que avisa no engaña. Para el Lerdo de los recuerdos: desde Rosario Castro, el municipio de Lerdo arrastra problemas laborales de cientos de millones de pesos. Cuando fue presidente Carlos Aguilera, el problema con los trabajadores siguió creciendo, y la deuda del Municipio de Lerdo también. Con Homero Martínez, el asunto se ha vuelto tan grave, que ya llegó al Congreso del Estado por una demanda interpuesta por los trabajadores. No sabemos cuándo tendrán que pagarles a los trabajadores de este municipio, y mientras más pase el tiempo, aumentará la deuda laboral.

Una pregunta, ¿el otrora distrito campesino y rural no tiene quién lo defienda? Por supuesto que el general Emiliano Zapata no. ¿Se quedarán cruzados de brazos Pedro Silerio y Paco Ibarra Jáquez? Estos ya levantaron la mano. Si Carlos Aguilera reclama la antigüedad para ser el candidato, mucho me temo que Pedro Silerio y Paco Ibarra tienen más derechos. Los dos han sido dirigentes estatales de la CNC. En el distrito 03 han pasado la mayor parte de su vida con trabajo político, y a cualquiera que le pregunten, contestará que sí los conoce de mucho tiempo. No sólo se requiere que lo conozcan a uno en su casa, importa más en las ajenas. Si Carlos Aguilera y Homero Martínez reclaman para ellos el distrito 03, se les olvida que los campesinos y pequeños productores de ese distrito, desde hace muchos años tienen el derecho de posesión.

Veamos la otra cara de la moneda. Está en el aire el fantasma de la alianza PRI-PAN y PRD. ¿Qué significa? La posibilidad de que nadie del PRI sea el candidato por ese distrito, puede ser posible porque la política es como el amor, nada está escrito. Si hay alianza en el distrito 01, como todo apunta, iría Javier Castrellón. En el 04, Mar Grecia o Paty Flores. En el distrito 02, al parecer ya todo está definido a favor de Rocío Rebollo. ¿Quién sería el del 03? Tendrán que pagarle la factura en la persona de David Ramos Zepeda al PRD si hubiera alianza. En este escenario, los panistas y perredistas serían los ganadores, y el gran perdedor el PRI, porque sólo se podrían quedar con el distrito 02. Y ya que hablamos de mujeres y traiciones, en los distritos locales se podría hacer bolas el engrudo. El PAN y el PRI, los dos partidos quieren lo mismo: la mayoría en el Congreso. No olviden que del plato a la boca se cae la sopa.