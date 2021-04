De acuerdo a Javier Castrellón, candidato de la alianza al distrito 01 federal, la guerra sucia ya comenzó. ¿Usted conoce alguna guerra que sea limpia? Nosotros tampoco. Más bien creemos, que por millonésima vez, ha dado comienzo en Durango la lucha por el poder. En primer lugar, la clase política medirá fuerzas este 2021 para prepararse rumbo al 2022. Como usted ya sabe, en el ámbito local y en el federal se está jugando la mayoría en los respectivos congresos. Y de esta forma, “el retorno de los brujos” a palacio nacional. Como diría Arturo de Córdova: “los demás no tiene la menor importancia".

Y da la impresión también, que esta lucha por el poder se da entre buenos y malos. Los buenos por supuesto, son los de la alianza y los malos los de la 4T que no quieren soltar la mayoría en San Lázaro y los buenos quieren regresar para que todo sea como en los viejos tiempos. ¿Y los partidos que van solos, como Movimiento Ciudadano como les llamaríamos? Aunque usted no lo crea, si alguien los ve “chiquitos y orejones” pueden dar la sorpresa y ser el fiel de la balanza en San Lázaro. Oscar García Barrón “haiga como haiga sido” va a dar mucho que decir por aquello de: “pa’ los toros del jaral, los caballos de allá mismo”.

El polémico ex priista se fue del partido, pero no de la política. Un día Enrique Benítez dijo: “ir en alianza con el PAN y el PRD, es un acto de pragmático político”. Eso ni quien lo dude. ¿Entonces, las distinguidas y distinguidos ex priistas que se fueron con Oscar García Barrón también son pragmáticos? Esto se parece al refrán: ¿“Lo que en el rico son relaciones públicas, en el pobre es borrachera”? Como están las cosas da la impresión que en el distrito 03 federal la lucha por esa curul en San Lázaro, apunta que será entre priistas y ex priistas. Que no nos sorprenda, después de todo, el PRI es el alma mater de todos los partidos, incluyendo al PAN.

Otra “guerra” de la que seremos testigos son los recursos y las impugnaciones que interpondrán los partidos en los órganos jurisdiccionales. “Para muestra basta un botón, los demás a la camisa”. Hay dos que llaman la atención: el asunto de la impugnación de los diputados plurinominales y la interpuesta, en contra de la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, la famosa Gaby Hernández López. Los que han interpuesto este recurso en contra de la “China” de Mezquital, argumentan que sólo puede reelegirse por el distrito XV y no por el IV como ella pretende. Sin lugar a dudas, la historia de esta impugnación apenas comienza