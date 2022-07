La magia de AMLO

Siempre se ha dicho que el presidente López Obrador tiene un don especial para marcar la agenda política del país de acuerdo a sus necesidades y conveniencias; que es todo un mago que logra con una palabra, frase o declaración, distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que tiene México.

Este don o atributo no es propio de López Obrador, por alguna extraña razón los populistas poseen esta capacidad de seducción, muchos de ellos llegan inclusive a generar un aura de encantamiento y fascinación cuasi divina entre sus seguidores, aunque sería más propio decir admiradores.

Por lo general estos personajes encuentran mayor espacio en aquellos países con altos niveles de pobreza, desigualdad -en todos sus aspectos-, corrupción y desesperación. Esto último es precisamente el caldo de cultivo de que se valen para desarrollar lo único que pueden dar: Esperanza.

Decimos que lo único que pueden dar es esperanza porque no poseen la capacidad de resolver, y pues el discurso llega a un punto en que ya no es eficaz, entonces el discurso cambia, ya no se centra en solucionar problemas sino en meter a la cárcel a quienes dice los provocaron, aunque en realidad no harán ni lo uno ni lo otro.

La semana pasada el presidente López Obrador invitó a su programa matutino de animación particular y personal, a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIM) para que anunciara que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, presuntamente le detectaron operaciones con recursos de procedencia ilícita por 23 millones de pesos.

También la semana pasada la FGR anunció que reabre el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ex candidato priista a la presidencia de la República, ocurrido hace 28 años en Tijuana, Baja California. Se ha integrado un equipo especial para nuevas investigaciones y se pretenden concluir los procesos penales que luego de casi 3 décadas siguen pendientes, según dijeron.

La experiencia y el poco conocimiento nos indican que no pasará nada, las declaraciones y el discurso del gobierno de la 4T sólo servirá, o para presionar a los priistas y entreguen el Estado de México, o para que el pueblo bueno y sabio deje de pensar en los feminicidios, asesinatos, secuestros y demás problemas que asfixian al país.