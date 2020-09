La agenda del 2021 ya está aquí. Absolutamente todos los movimientos que desde el centro hacia los estados –y viceversa- se realizan, tienen como eje fundamental el proceso electoral del próximo año.

La ruptura del bloque de diez mandatarios con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es un síntoma inequívoco de ello.

La lucha contra la corrupción en el terreno mediático y no en el jurídico, es otro.

Más: la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 y su orientación. No se presenta un proyecto de presupuesto con la apuesta fija en los programas sociales y determinadas obras emblemáticas del gobierno federal, bajo pretexto de reactivar la economía.

La visión no es la reactivación económica, no. El objetivo es claramente la captación y, ¿por qué no decirlo? la coptación simulada del sufragio a través de los apoyos directos que ofrece la administración de Andrés Manuel López Obrador en beneficio del partido de su origen.

De frente a él, las entidades federativas que, unas, decidieron seguir sometidas y, otras, prefirieron enfrentársele.

Con los equilibrios de poder diseminados, sin un contrapeso político real y la inexistencia de un diálogo entre los estados y la Federación; diez mandatarios decidieron dejar la agrupación que hace muchos años había perdido peso en este juego de balanza política.

En ese contexto se da la marcha de los diez. Con todo lo anterior, la pandemia vino a agudizar el ambiente de crispación que ya existía, aunada a la cerrazón del gobierno central hacia los actores políticos que no están sometidos.

En este caso específico, eso demanda y espera de los gobernadores el presidente López Obrador: sometimiento.

¿Qué ganaban los gobernadores con mantenerse al seno de la Conago? Nada. Sus lecturas posibles pueden ser: alineados no resolverían nada, se complicarán las elecciones en sus estados y pudieran entregar el poder en aquellos donde se juega la sucesión gubernamental en el próximo año o el 2022.

A contrario sensu, yéndose, mandan un mensaje de que por las buenas no podrán conseguir nada. Por eso su decisión de confrontar y presionar ante la existencia de un monólogo que suprime al ideal del diálogo. Además, construyen un discurso que electoralmente pueda ser competitivo.

Este discurso lo escucharemos de manera cotidiana desde ya y hasta el fin del proceso electoral del 2021.

El factor PEF-2021 también será termómetro para medir el estado de ánimo del presidente de México; ya lo es, de hecho.

En el caso de Durango, proyectado el presupuesto federal, en términos reales crece hasta en más de mil 685 millones de pesos respecto al PEF-2020; sin embargo, el factor inflacionario provoca una caída del presupuesto de 0.01 por ciento. Quedaría prácticamente igual. En contraparte Tabasco, crece 12.45 por ciento: Más de 24 mil 336 millones de pesos, respecto al presente año (*).

En números redondos, Durango pasaría de 59 mil 792 millones de pesos a 61 mil 477 millones de pesos; en tanto, Tabasco pasaría de 190 mil 67 millones de pesos a 219 mil 782 millones de pesos(**).

De ese tamaño es la diferencia del trato.

Ante la decisión de José Rosas Aispuro Torres, en Durango la polémica se ha centrado en la necesidad que tiene el estado del apoyo central y no es inexacto. Sabemos que la economía local tiene su origen mayoritario en el circulante que provoca la obra pública y el gasto corriente estatal y federal; el temor, seguramente, se focaliza en la posibilidad de un castigo adicional desde la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República ante tal decisión.

Ante la inamovilidad presupuestal para Durango ya descrita, ¿puede ser mayor el castigo? Siento que esa es la apuesta del gobernador Aispuro Torres: Forzar una variación positiva en los montos de cada una de las partidas asignadas al estado.

¿Qué lograría manteniéndose al seno de ésta? Muy probablemente quedar exactamente igual que como está. ¿Ganarán los gobernadores un adicional? Es probable que sí.

La Conago dejó hace muchos años de ser un mecanismo de interlocución con la Federación. Sus años de gloria están muy atrás; como cuando forzó al gobierno de Fox y a su secretario de Hacienda Gil Díaz a realizar un reparto equitativo de los excedentes petroleros allá por 2005.

La vetusta asociación es derivada de un acuerdo político de gobernadores, no tiene figura de institución. No la conforman gobiernos estatales. Su desarrollo ha transitado más producto de una buena voluntad que por bases legales o institucionales. Se convirtió eso sí, en una onerosa carga para los estados vía aportaciones o cuando tuvieron en suerte la organización de una de sus reuniones.

En síntesis, dos lecturas de la decisión de los diez gobernadores que se rebelaron al presidente; es establecer un contrapeso real ante la variable que determina las decisiones de la 4T, concentración del poder y la lucha electoral del 2021.

Los que se quedan, prefirieron un mal acuerdo que un buen pleito. Está pactado.

(*) Fuente: Púrpura Analytics. Despacho que aplica inteligencia artificial a temas presupuestales.

(**) El cálculo depende de la inclusión de los proyectos centrales que se realizaran en el estado sin transferencia de fondos al Gobierno Estatal.