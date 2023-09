Acababa de regresar de un viaje misionero con un montón de experiencias, pero además un premio: ¿Qué es eso? - le pregunté. “UNA MINA” (medida de valor bíblica equivalente a medio kg de plata) - me dijo con su dulce pero firme voz y añadió:

“La gané en un concurso de preguntas y respuestas bíblicas”. “Felicidades, ¿dónde la vas a exhibir?” - le pregunté. ¡No! - respondió rotundamente: “¡Quiero que se multiplique, que haga honor a su significado! “Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo...

Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste.

Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas.”

En un par de semanas, el medio kg de plata se había transformado, mediante la pericia de un experto joyero en una centena de pequeños lingotes que, cual obras de arte lucen colgantes en buena parte de los miembros de la congregación. El objetivo se había cumplido: Multiplicar el recurso. Pero no sólo eso, sino que se detonó la concreción de una visión que estaba por muchos años en el corazón de la congregación. Un grupo de jóvenes entusiastas abrazaron el desafío, un par de empresarios comprometidos se sumaron con donaciones y financiamientos, un mercadólogo apasionado aceptó asesorarnos generosamente.

¿El resultado? Un espacio con la mejor noticia, en el mejor lugar y con el mejor café. ¿Cómo le pusimos? Adivinó: “LA MINA”, todo porque una jovencita rehusó guardarse el premio.





