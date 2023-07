¡La mira puesta en los pueblos indígenas y afromexicanas!

Estimado lector, el tema que abordo el día de hoy, es sobre los pueblos indígenas de México y la población afromexicana. El tema es y será un tema obligado desde varios ángulos: El político, la diversidad y la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas y afromexicanas de México.

Desde el punto de vista político, el tema será de trascendencia y de gran alcance por las elecciones en puerta para el año 2024, donde el epicentro político será la elección por la Presidencia de México

y la de miles de cargos populares, amén de las esperanzas por lograr un espacio dentro de la estructura gubernamental federal, estatal y municipal.

El tema de la diversidad adquirirá una relevancia inimaginable a nivel estatal, nacional e internacional, ya que en México coexisten diversas culturas indígenas las cuales serán la plataforma para alimentar las capacidades, valores humanos y cosmovisiones, donde sin lugar a dudas se planteará la retórica de la sabiduría del pasado para preparar el futuro.

Y escribo que tendrá un impacto internacional porque se sabe que México es un país multicultural y pluriétnico conformado por los pueblos indígenas, originarios de una tierra, con costumbres, lenguas y culturas propias, además de que los pueblos indígenas conservan y aprovechan los recursos naturales, lo que posiciona a México, después de Indonesia, en el segundo lugar entre los seis países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo.

Por último y no menos importante, sigue vigente el compromiso de que el Estado Mexicano debe saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas para el ejercicio de su libre determinación y autonomía, sin soslayar su bienestar y prosperidad ahora y para el futuro con las nuevas tecnologías acorde con su cultura, así como los retos en los ámbitos de los derechos humanos, medioambiente, desarrollo, educación y salud.

Veamos la importancia electoral que representan los pueblos indígenas de México.

La población total en hogares indígenas identificados en el territorio nacional en 2020 fue de 11,800, 247 personas, lo que equivales a 9.4 % de la población total del país.

México es uno de los países con mayor diversidad cultural, natural y lingüística del mundo. La diversidad lingüística de nuestro país se expresa en las lenguas habladas por 68 pueblos indígenas identificados en territorio nacional. Una gran cantidad de lenguas son habladas por los distintos pueblos de indígenas mexicanos, son alrededor de siete millones de mexicanos, el mayor contingente indígena del continente americano, sin embargo, la mayoría tiene un gran riesgo de desaparecer por la presión que ejerce el idioma español sobre ellas.

Las lenguas que se hablan por los pueblos indígenas de nuestro país son: Akateko: Amuzgas; Awakateko; Kaqchikel; Ayapaneco; Coras; Cucapá; Chichimeco; Chinantecas; Chocholtecas; Ch´oles; Chontales de Oaxaca; Chontalales de Tabasco; Maya; Chuj; Guarijías; Huastecas; Huaves; Huicholas; Ixcateco; Ixil; Jakalteko; Kickalteko; Kickapoo; Mazahuas; Mazatecas; Mixes; Mixtecas; Nahuas; Oluteco; Tlahuica/Ocuilteco; Otomíes; Paiapai; Ku´ahí; Pames; Pápago; Pimas; Popolocas; Popoluca de la sierra; Tarsco; Seri; Tarahumaras; Teko; Tepehuas; Tepehuano del norte; Tepehuanas del sur; Texistepequeño; Tlapanecas; Tojolabal; Totonacas; Triquis; Tseltal; Tsosil; Yaqui; Zapotecas; Zoquez.

Estimado lector, aquí no se acaba la historia, falta la población de los afromexicanos.

Las personas afromexicanas son descendientes de mujeres y hombres traídos a México desde el continente africano durante la época colonial y quienes fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Ellos se autorreconocen afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones.

La población afromexicana es de 2,576,213 personas. En el año 2020 poco más del 50% de la población afromexicana se concentra en seis entidades: 303, 923 viven en Guerrero; 296,264 en el Estado de México; 215,435 en Veracruz de Ignacio de la Llave; 194,474 en Oaxaca; 186,914 en Ciudad de México y; 139,676 en Jalisco.

Reitero que no me cabe la menor duda de que este tema será prontamente tratado por los políticos aspirantes y referidos en párrafos anteriores. Lo importante para nosotros los civiles, es dar la importancia debida a nuestros hermanos indígenas y la población afromexicana, dar cabida en nuestras vidas a la diversidad cultural de México y el deseo de una justicia largamente esperada y posiblemente acariciada en un futuro no muy lejano.

Debo expresar que los datos fueron consultados en las publicaciones de INEGI, CONACULTA, SEP, INLI. También quiero reconocer el extraordinario trabajo y el esfuerzo que ello implicó, de todos los investigadores que recopilaron la información y la documentaron.

¡Hasta la próxima!