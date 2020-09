La nota es que no hay nota

No es que lo esperaba, pero sí lo deseaba. He escuchado atento el mensaje que con motivo del Segundo Informe de Gobierno ofreció Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

No hay anuncios esperanzadores concretos; la misma danza de cifras de los últimos meses y los mismos enunciados constantes en sus mañaneras y permanentes giras.

Seguramente habrá quién difiera y es respetable. Sin embargo, la aparición del presidente de México ante los mexicanos, no me produjo un cambio de postura durante toda su alocución que, vale la pena decirlo, no fue prolongado como es costumbre, 45 minutos aproximadamente.

Cero interrupciones de aplausos. Constantes sí, las voces y hasta gritos inaudibles que lograron colarse al audio de la transmisión original. El presidente habló del cumplimiento de 95 de los 100 compromisos que estableció antes del inicio de su gestión; dijo que la economía va para arriba y que el desempleo empieza a revertirse. Que la pandemia del Covid-19 no nos ha afectado como a otros países (Italia y Francia) y que, incluso, somos ejemplo mundial de como se han atendido los efectos de la misma.

El país está bien pese a las dos crisis: La sanitaria y la económica.

Inició su intervención haciendo la referencia –esa sí esperada- al combate a la corrupción. Volvió a definirla como el peor lastre de México y no se equivoca. Llama la atención que no se extendiera en el tema y menos que fuera específico; que no hiciera referencia a los video escándalos, sobre todo a aquél filtrado donde panistas reciben paquetes de dinero; por supuesto, menos al otro en que su hermano es video grabado haciendo lo propio; ni pío dijo.

Ya resulta común escuchar lo mismo que dicta en sus mañaneras. No hay variantes. Me moví sí, cuando –a propósito o mal elección de adjetivo- calificó como arrogante la inasistencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Fue un discurso plano, sin datos nuevos que sorprendan o den nota, bien sea porque no hay o, su propósito es seguir siendo él la nota.

Justamente la frase más fuerte, en mi parecer, es precisamente esa en la que ¿regaña? a los dos servidores públicos ausentes. Las demás ya las habíamos escuchado cientos de veces.

Habrá que ver si mintió o no en los datos duros que ofreció: Dijo que 7 de cada 10 familias han recibido apoyos durante la crisis sanitaria.

Y también están los mensajes ambivalentes, como el del probable juicio a expresidentes, cuando afirma que él no votaría por someterlos a proceso, pero si la gente dice… dijo que su gobierno no ha emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas…

Todo ya lo había dicho. No cambió el escenario de manera radical; casi todo ha sido en Palacio Nacional, salvo el espacio concreto. Es la séptima vez que aparece ante los mexicanos para dar cuenta de los avances de su administración, la anterior había sido en julio reciente, amén de las más de 449 veces que ha encabezado una “mañanera” o conferencia de prensa.

Lo nuevo sí, es el auditorio: 70 invitados -según dieron cuenta los presentadores de televisión- que representaban a los sectores de la población: Obrero, empresarial, campo, indígena, etc. Pero más motivado por las medidas sanitarias impuestas por el Covid-19 que por la innovación en sí en este tipo de actos protocolarios.

En mi opinión el presidente fue cauto. Matizó el discurso contrario a lo que dice cotidianamente, no obstante llegar precedido de una aceptación del 59 por ciento de los mexicanos según la última encuesta publicada por El Universal; aunque vale citarlo, de febrero de 2019 a agosto del presente año, ha descendido del 85 al 59 por ciento.

El presidente dijo que todos los delitos han bajado, con excepción de los homicidios dolosos y la extorsión. Aún cuando todos vemos la nota roja diaria y el reporte del asalto abunda, López Obrador subrayó que hay menos feminicidios y robos.

“No es por presumir, pero en este momento contamos con el mejor gobierno”, afirmó.

“Y me temo que lo peor está por venir”, reviró más tarde el empresario Claudio X. González.

