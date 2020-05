La nueva normalidad, ¿habremos aprendido la lección?

Estamos viviendo una época en la que coyunturalmente se está poniendo a prueba el orden social, económico, educativo, cultural y político, tal y como lo habíamos conocido hasta ahora.

El advenimiento de un virus con un nivel de alta peligrosidad como no se había visto en los años recientes o al menos no se le había dado tanta publicidad, está atacando con fuerza los sistemas de salud de todo el mundo y está obligando a los gobiernos a actuar de manera extraordinaria para evitar el contagio de la población y minimizar el número de enfermos y muertos que la pandemia puede llegar a provocar, si es que no se toman las medidas preventivas necesarias.

El comienzo del año estuvo marcado por la aparición de la enfermedad en el continente asiático; durante enero y los primeros días de febrero, la información fluía despacio y no se conocía la peligrosidad, letalidad y rapidez con la que se podían contagiar las personas.

Sin embargo, para finales de febrero, la voz de alarma había sido dada y la Organización Mundial de la Salud instaba a los gobiernos nacionales para que hiciesen previsiones para atender la contingencia, que en principio se consideró como epidemia, pero que al paso de los días, en el mes de marzo, fue catalogada ya como una pandemia de orden mundial, pues el continente europeo comenzó presentar un gran número de casos de enfermedad, los cuales se replicaron rápidamente y se extendieron prácticamente todos los países del mundo, en mayor o menor medida.

Entre las acciones inmediatas que tomaron la mayoría de los gobiernos fue la de evitar el conglomerado de personas en lugares públicos, por lo que las actividades productivas, escolares, deportivas, artísticas y culturales, e incluso familiares, fueron limitadas y se pidió a la población que en la mayor medida de tiempo se quedase en casa, para propiciar el aislamiento social y evitar el contagio, ante el riesgo de colapsar los hospitales en sus servicios de emergencia y terapia intensiva.

El número de personas que son portadores, que están enfermos o que lamentablemente han fallecido sigue aumentando en el mundo, a pesar de que en algunos países la pandemia parece haber sido contenida; a pesar de ello, los expertos piden conservar la calma y mantener las medidas de prevención y el aislamiento social, puesto que el virus podría tener un rebote aún más agresivo y todavía no existe una vacuna para evadirlo, ni tratamientos efectivos para atender a los enfermos.

Así las cosas, con el temor latente por contagiarse y padecer esta mortal enfermedad, se anuncia la reapertura de diversas actividades en una nueva normalidad, luego de la suspensión de todo tipo de actividades humanas por la pandemia de Covid-19, que en el caso de México constará de tres etapas, que son: 1) el reinicio de actividades en algunos municipios, en los que no hay indicios de contagio; 2) el periodo de preparación para volver a la nueva normalidad en actividades específicas de la producción; y 3) el regreso a la mayoría de actividades de acuerdo con un semáforo con cuatro colores a partir del 1 de junio.

Con respecto al mencionado semáforo, los cuatro colores que se van a usar son: rojo, naranja, amarillo y verde. En el primer color, el rojo, se permite la reapertura de actividades laborales esenciales, entre las que se incluye a la minería, la construcción y la industria automotriz. En el segundo color, el naranja, se reactivarán actividades no esenciales, en un nivel reducido y la población vulnerable podrá volver al trabajo.

En el color amarillo, no habrá restricciones para las actividades no esenciales y se podrán poner en funcionamiento espacios cerrados, como restaurantes, templos y museos. Y finalmente, para el color verde, se permiten todas las actividades productivas, sociales o de entretenimiento y se podrán retomar las clases en los distintos tipos, niveles y modalidades de la educación.

En todos los casos, se espera que haya capacitación para trabajadores, en cualquier tipo de actividad que se realice, para que laboren en un ambiente seguro; por tal razón, se espera que las empresas, los negocios, las escuelas y demás lugares públicos, readecúen los espacios laborales o de reunión y se instalen filtros de ingreso a sus instalaciones, además de que de manera regular se realice la sanitización e higiene en dichos espacios.

En este escenario, sugieren las autoridades médicas, como medidas de salud pública prácticamente obligatorias para toda la población, que es imprescindible continuar con las medidas de prevención ya aprendidas e incorporadas al día a día por la mayoría de las personas, pues hay quien sigue diciendo que el virus no existe; es decir, lavarse las manos con jabón de manera continua, seguir utilizando cubrebocas y/o caretas al salir de casa, independientemente el grupo de edad o el estado de salud de cada persona, y fuera de casa continuar con las medidas de sana distancia y no conglomeración en grupos de más de 10 personas.

En teoría, en láminas explicativas, presentadas por las autoridades de gobierno, el plan de reactivación productiva, social y educativa parece congruente y de respetarse, podría funcionar; sin embargo, queda en el aire si se ha construido realmente una conciencia empresarial, social y educativa que sea lo suficientemente sólida como para poner en marcha este planteamiento, más allá de la responsabilidad personal que cada quien pudiese asumir.

Culturalmente, el pueblo mexicano es muy especial cuando se trata de relacionarse y de convivir, muy hecho a la reunión social, en la familia, con los amigos e incluso en el trabajo. Los saludos, los abrazos, los besos, el apapacho y el contacto físico son características esenciales del ser mexicano.

Por tanto, será un verdadero esfuerzo para todas las personas mantener la sana distancia y conservar las reglas de etiqueta al saludar, estornudar o toser. Mi mayor deseo es que lo logremos y podamos ir construyendo juntos esa nueva normalidad que ha sido anunciada con grandes expectativas, es por nuestro bien, nuestra salud y nuestra vida están en juego; y con eso no se juega.