La ocurrencia de federalizar la nómina educativa

Sin duda que a la actual administración ya le vino grande el renglón de la educación, por el gasto que representa y por los grandes adeudos que le heredaron tres gobernadores que le antecedieron; sumando a ello la tarjeta de todas las madres que prometiera en su campaña y pese a que no hay nada que le obligue a que lo cumpla, no deja de ser una piedra en el zapato.

De ahí que de manera desesperada solicite ayuda a las instancias federales, las que ya dieron un adelanto con el rubro de Telesecundarias y pareciera que por dicha hendidura, surge la tentación de romper toda la puerta, para darle entrada a la nómina estatal, sin tomar en cuenta que el presupuesto del subsistema transferido era federal y eso facilitó las cosas.

Por eso, el trámite se dio en un brete de fast track, porque no tenía nada que invertir la parte receptora. Sin embargo, la transferencia que se pretende hacer de la nómina del magisterio estatal, dista mucho del ejemplo que quieren tomar como sustento para darnos en adopción, dorándonos la píldora que nuestras prestaciones no se afectarían y qué mejor declaración que la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para avalar el sueño dorado del gobernador de aventar esa arpa y taparse los oídos para no volver a oír su ruido.

Aclaro que ese guión lo llevan ensayando hace ya más de medio siglo y nunca se ha podido concretar, mucho menos presentar, porque el número no es tan sencillo como se le ocurriera plantearlo en días pasados al titular de Gobernación, lanzándose al ruedo sin espada ni capote, sólo para quedar bien. Advirtiendo que dicho disparate, poco ayudará al gobernador en su afán de darle salida a los grandes compromisos con el magisterio.

Tal vez esa finta que ha hecho el señor secretario, se haya inspirado en el gran sentido del humor que le caracteriza y que al ser atosigado por la desesperación de su gran amigo, pudo habérsele ocurrido ese dislate mediático, que aplicado al tema que nos ocupa, representa un arma de dos filos, que al surtir efecto no nos iría bien y de no surtirlo, sería la amenaza perfecta y latente que nos aplicaba la maestra de primer año: si no te portas bien te mando a la dirección; en este caso a la Federación.

Del rosario de males que esto representaría, sólo mencionaré un ejemplo: La ruina de los jubilados, porque al pasar los trabajadores activos a la Federación ¿quién aportaría para el pago de su salario? Se podría concluir de manera ligera que el Gobierno del Estado asumiría esa responsabilidad, pero seamos objetivos y repasemos un poco la historia de los gobiernos pasados, que fueron ellos los que generaron la quiebra de la institución.

Sólo con este botón de muestra, basta para que a esa ocurrencia de federalizar la nómina, se convierta en un embrollo que no tiene punta ni orilla, sólo el afán de desgastar al magisterio y por supuesto a la dirigencia sindical de la Sección 44, la que no debe echar en saco roto el petate del muerto con el que pretenden asustarnos.

De ahí que el liderazgo en su conjunto debe salir ya de los esquemas de reserva, de las desconfianzas hacia los que hay que manejar siempre con pinzas y al unísono hacer un llamado sincero a tirios y troyanos, para armar un solo frente y detener el carrito en el que piensa echarnos y mandarnos a Jalisco el que ya no nos quiere.

Por eso, urge que el maestro Efrén Estrada, abra el abanico de la sencillez y la humildad y se despoje de rencores recalcitrantes y venganzas mal aconsejadas y ponga punto final de su parte, a la ignorancia y desprecio a los liderazgos que andan sueltos y que dadas las circunstancias, les invite para que se unan y aprender de ellos y de ahí emprender la lucha contra la estrategia del “Coco” que han urdido para acalambrarnos cada vez que exclame el ¡uy uyuy!

Un dirigente seguro no debe pensarlo dos veces, porque la regla de oro indica que nunca hay que colocar la xenuflexia por encima de la experiencia que se necesita para desfacer ese entuerto que, pretende avasallarnos y que cómodamente pudiéramos ignorarlo sin valorar sus efectos colaterales.