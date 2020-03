El coronavirus ha sido recientemente declarado “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud. Este virus que comenzó en China y ya ha dado la vuelta al planeta cobrándose miles víctimas fatales.









Sin embargo, dicen los expertos que el 85% de quienes se infectan apenas tendrán síntomas leves, el otro 15% sí requerirán tratamiento, y sólo un 5% enfermará de gravedad. Lamentablemente, el 2% morirá.

Hoy quiero hablarte de otra pandemia, una tan vieja como la humanidad, una que ha atravesado todas las épocas, culturas y geografías. Una que no puede curar la ciencia, ni las terapias alternativas; que no respeta edad, color, ni procedencia social. Una que no admite abolengo ni títulos académicos, que no se puede tapar con maquillaje, ni lentes oscuros. Una que aunque suena “arcaica”, sigue más vigente que nunca y con el mismo poder destructor que consiguió en su origen, en el Jardín del Edén, donde se gestó, y dio a luz; donde se manifestó y se reveló, donde se instaló y donde comenzó a denigrar, a acortar los días, a matar los sueños, a robar la esperanza, a enceguecer el alma, a hacer una apología del caos, a oscurecer el mundo, a abrir las mismas fauces del infierno.

Me refiero a la peor pandemia de todos los tiempos; la que te mantiene alejado de tu creador, alienado de tus semejantes, y en conflicto contigo mismo. La que destruye todas las relaciones humanas, la que te pervierte y deshumaniza, la que te hace creer que vives cuando realmente estás muerto, la que te mantiene muerto cuando aún el latido de tu corazón dice que estás vivo.

¿Los síntomas? Bien conocidos por todos: Sensación de vacío e insatisfacción permanente; desenfrenada necesidad de satisfacer nuestros propios deseos a expensas del bienestar de los demás; sistemática oposición y desinterés por conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Ya adivinó? Pieza de museo para los intelectuales de nuestro siglo; motivo de burla para los liberales más acérrimos; imposible de vencer por el religioso más piadoso. Me refiero al pecado.

A diferencia del coronavirus, el pecado es letal al 100%: Mata a todos los que lo portan. Y por si no lo sabías, todos lo portamos por herencia y por decisión personal, ya que “todos somos pecadores” (Romanos 3.23). Así que sólo es cuestión de tiempo, el tiempo que vivas sobre la tierra ya que “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6.23a). Pero hay buenas noticias, ¡muy buenas noticias! Existe un antídoto capaz de curarlo para siempre porque “El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús” (Romanos 6.23b) y ese regalo, está al alcance de todos los que creen “porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3.16).

Dios no quiere la muerte de nadie, Jesucristo vino a esta tierra hace dos mil años con la misión de erradicar esta pandemia. Se hizo hombre, nació de una virgen, sufrió lo mismo que nosotros, pero nunca se “infectó”. Aunque toda su vida fue acechado por la misma, ésta no pudo vencerlo; murió sin pecado, inmune. Así que cada gota de su sangre vertida en esa cruz tiene el poder de curarte, y su efectividad está vigente hoy.

Si nunca lo has hecho, te invito a pedirle a Jesús que venga a tu vida, que sea tu Señor y Salvador, que te limpie y te salve, te cure para siempre, y que te conviertas en un portador de este mensaje que da vida y puede sanar a toda la humanidad. Si se lo pides con tu boca y lo crees en tu corazón (Romanos 10.9,10) pasarás a ser un hijo de Dios, porque dice el Evangelio que “a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijo de Dios” (Juan 1.12).

Busca una comunidad que ame a Jesús, que predique la Palabra, intégrate y sírvelo con todo tu corazón, dedícate a que otros sepan que es el pecado y no el coronavirus, la peor pandemia de todos los tiempos.