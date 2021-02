La pieza del rompecabezas: La alcaldesa de Cuencamé

El fiel de la balanza que despacha en el Bicentenario tomó la decisión: En el distrito 04 federal va Gina Campuzano.

Verónica Pérez le quedó mal a Carlos Maturino, quien tuvo que ver mucho para que Verónica llegara a la presidencia del PAN estatal. “No se puede contra lo que no se puede”. Carlos Maturino merecía una mejor suerte y se la encontró yendo en la sexta posición para ser diputado federal por la vía plurinominal que, al parecer, será un hecho. Por esta circunstancia Maturino Manzanera podría estar en la final de 2022.

Paty Flores Elizondo, que luchó hasta el final para ser la candidata al distrito 04, en una final de photo-finish perdió con Gina. Sin embargo, Flores Elizondo podría correr la misma suerte que Carlos Maturino en el tema de las diputaciones locales, ya sea de mayoría o por la vía pluri. Esto debido a que las palomitas blancas vestidas de azul tienen que llegar unidas a la elección.

“Boda y mortaja del cielo bajan”. Lourdes Martínez, la virtual candidata al distrito 03 federal, hace 20 años llegó al edificio de la presidencia municipal de Cuencamé, siendo presidente interino en ese entonces el periodista Salvador Herrera, a solicitarle trabajo en su administración. De inmediato fue contratada como secretaria particular del presidente interino Chava Herrera.

Desde entonces, ha trabajado con todas las administraciones municipales, entre otros cargos, ha sido tesorera de ese municipio. Durante todo este tiempo, ha combinado la administración pública con su carrera política siempre en el PRI. “Luly” Martínez, como es conocida, es historiadora de profesión y hasta donde se sabe se ha sabido manejar con todos los grupos de Cuencamé sin estar comprometida con nadie, y eso le ha dado libertad para construir su propio proyecto político. Ya veremos si le alcanza su figura política para enfrentarse posiblemente con Óscar García Barrón.

En este contexto, Enrique Benítez Ojeda y Adrián Alanís Quiñones se quedaron en el camino, ya que la designación de Luly Martínez resultó ser una jugada de tres bandas que, como siempre pasa, se definió en las cúpulas partidistas. Si Óscar García Barrón llegara a ser el candidato a ese distrito por Movimiento Ciudadano, podríamos ver a un ex priista con más de 30 años de militancia frente a una militante de su ex partido, que sin comprar boleto se sacó la lotería. Respecto de la virtual candidata, de muy buena fuente se filtró que le ofrecieron una diputación local, la cual no acepto sin saber que iría a las grandes ligas. Con todo y la alianza, si va Óscar García Barrón, ganarle no será cosa sencilla.

Por cierto, hablando de números aproximados: En el distrito 03, de 250 mil electores, votarían algo así como 100 mil personas. Por lo cual se pensaría que la candidata o el candidato que gane ese distrito sólo necesita 45 mil votos. Eso es en teoría, en los hechos sólo Florencio Rodríguez nos haría un pronóstico. Pronto sabremos en ese distrito de qué está hecha la alianza y de que está hecho García Barrón. ¿Si en el distrito 03 federal la gente vota por la persona y no por el partido, quién saldrá triunfador? Lo que sí es seguro es que Morena ya gozó de abril y mayo, y ese territorio cambiará de manos a un ex priista o a una del PRI. Óscar García Barrón ya tiene los elementos para tomar una decisión. También, sin duda, Ismael Hernández Deras irá con todo para que ese distrito regrese al tricolor.