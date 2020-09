La pobre actitud de los funcionarios despedidos

En estos momentos, simultáneamente vimos fuera de la nómina a funcionarios municipales y estatales, en los que en algunos casos se anunció la renuncia apócrifa, sobre todo de aquellos a los que sus jefes les guardaban cierta consideración; más no así a los otros, a los que desecharon de un plumazo, sustentado sólo en las facultades que las leyes les conceden para hacerlo.

En el estado de ánimo de los despedidos, debe ser muy difícil asimilar un golpe de esa magnitud. Pero más difícil guardar silencio consigo mismos, porque milagrosamente esperan que el patrón no los deje desprotegidos y que la segunda oportunidad se dé, sin avergonzarles que por la vía libre su categoría se degrade de canónigos a perreros.

Pese a toda la concentración y equilibrio mental que ponen en práctica, para no desbarrar ante la opinión pública, imposible dejar de pensar que sin ellos las cosas no serán mejor, pero como el tiempo continúa su marcha y la indispensabilidad de las personas no existe, pese a ello, pensarán siempre que son insuperables.

Desde luego que a los jefes tuvo que darles mucho trabajo despedir a aquellos funcionarios, cuya aceptación no era su capacidad, sino el espanto y el temor a lo que representan en el terrenos de las malas artes de la grilla.

Por eso era inevitable tener que convivir en algunos casos con los viejos modos y las malas famas. Ojalá y sus remplazos no sean aquellos que están cansados de vivir a la intemperie del presupuesto y bajo la ansiedad de formar parte de la nómina.

Son muchas las razones que los ingren en el puesto. Por eso, aunque lo despisten se despiden con el resentimiento a flor de piel, desahogándose para sus adentros, todo lo que a esa causa le apostaron y que ahora por la puerta trasera, con la indemnización de la ingratitud los desalojan, sin siquiera darles la oportunidad de enmendar el error que cometieron, mucho menos cuestionar los perfiles de quienes vienen a saldar la afrenta que causó su baja.

Su perfil de dignidad es bajísimo, porque son fieles hasta la ignominia a quien le sirven, sin tener nunca el valor de contradecir su orden por torcida que esta sea. Porque no desconocen que sobre su cabeza pende siempre la espada de Damocles, la que amenaza permanentemente su estadío, basado en el estado de ánimo de quien la empuña.

Suspiran por lo que obligadamente abandonaron, reprochan que no les dieron tiempo de aportar lo mejor de ellos, cuando ese reto tiene un punto de partida, más nunca uno de llegada, porque los días en el poder siempre están contados y no hay uno en específico que tenga que dar cuentas de los aciertos realizados; pero si existe uno fatídico que al primer error cobra la factura.

El funcionario cree que su única responsabilidad es meter la mano por su jefe, aunque él a dicha acción jamás corresponda. Sin embargo, bajo esa regla caminan los entresijos del poder y cuando estos se descarrilan por la turbulencia de los intereses, pierde vigencia el pase de la continuidad y se convierte en la tabla de salvación de quien lo expide.

El público siempre se queja del despotismo y deficiencia de los funcionarios. Desafortunadamente esas no suelen ser las causas por las que se les despide, sino las malas cuentas que no cuadran en el portal de los negocios. Por eso los sustitutos no llegan a cubrir figuras, sino a enmendar las planas de las matemáticas que en política no suenan, pero en el estado de las pérdidas y ganancias cuentan mucho.