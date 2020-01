La política en la literatura

Para saber de dónde venimos tenemos que leer “Cien años de soledad” y “El Quijote”, y para no perder la esperanza no hay que leer a Solzhenitsyn, así como para ubicar en el mapa al Perú hay que leer al español Mario Vargas Llosa, tanto la de los dos periodistas que en “Conversación en La Catedral”, que es una cantina, hablan de políticos y mujeres, empresarios y otros periodistas, y de obispos y malandrines.

Y el español que en realidad es peruano, Vargas Llosa, en una novela en la que no habla de política, sino que nos enseña cómo se construye un escritor, y como sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo, que las personas se enamoran de sus tías y de sus primas, pues nos enseña también toda la vida social de ese interesante país, que para muchos nada más es Machu Picchu, que no es poco, pero también es una nación en la que ya tiene bastante que sus presidentes están en la cárcel o en el exilio, incluso uno de los más llamativos como lo fue Alan García se suicidó, por cierto después de haberle hecho la mala jugada al experuano Mario Vargas Llosa, de bloquearle el paso a la presidencia del país aliándose con Fujimori, y él les pagó renunciando a su nacionalidad e impidiendo que llegara al cargo la hija de Fujimori, votando por uno que odiaba, con fama de ser del bloque de Hugo Chávez, que se lo echaron de amigo a Andrés Manuel, con ganas de perjudicarlo, mala saña que no pegó.

La novela de cómo se hace un escritor y se enamora de su tía, que sin hablar de política sino de la sociedad, de personajes cotidianos y algunos geniales, se llama “La tía Julia y el escribidor”, y aprende uno tanto de la vida social en el Perú, como de los pueblos en Bolivia, porque Julia de allá le cayó de sorpresa a “Varguitas”, como ella lo nombró en el libro que le dedicó cuando diez años después en París la dejó por la prima de 16 añitos de edad.

Sobra decir que Mario Vargas Llosa es de los grandes escritores de Latinoamérica y del mundo, y se tardó en escribir de él mismo en primera persona, ya que llegando a España con la tía Julia a estudiar la maestría en literatura, lo que hizo fue novelizar su estancia en el colegio militar y otros aspectos del país, antes de lanzarse a realizar una obra muy amplia y con muy diversos temas, ya después que acabaron viviendo en París, que era su objetivo.

El libro en primera persona del que estoy hablando lo escribió muchos años después, es de los mejores entre los suyos y se titula “El pez en el agua”, y el primer capítulo empieza con su mamá diciéndole que en media hora lo va a llevar a conocer a su papá, que como el niño sabe, está vivo, y acaba de llegar de los EUA donde vivía, pero ya van a vivir juntos. Pero no, al niño siempre le dijeron que estaba muerto. El libro todo va a ser de un capítulo personal, digamos, íntimo, y el otro personal político, porque estando Vargas Llosa de vacaciones en el Perú, ya casado con su prima Patricia con la que tuvo dos niños y una niña, después de diez años con la tía, y en la primera presidencia de Alan García, en su etapa socialdemócrata, se enfrentó a los EUA y al Fondo Monetario Internacional, al grado de nacionalizar los bancos, y Mario con la familia en la más bonita playa peruana viendo la televisión y preocupado por las consecuencias, les llamó a sus amigos que estaban por hacer lo mismo, y sacaron un desplegado de una plana llamando al presidente a entrar en razón y formar un gobierno de coalición. Patricia le dijo: Mario, no te olvides que eres un escritor. Claro que no, pero esto era necesario. Resultado acabó de candidato a la presidencia, a Alan García ya no pudieron lanzarlo y ganó Fujimori, y Patricia le entró a fondo. La familia salió viva de milagro. Dejaron el país.

He hablado demasiado de Vargas Llosa y siempre me quedaré corto. Tiene “La fiesta del Chivo” sobre el dictador Trujillo en la República Dominicana, y acaba de sacar su última novela sobre el golpe de estado sobre Jacobo Arbens en Guatemala en los 50s, cuando tuvo que salir el Che y se encontró con Fidel Castro en la Ciudad de México, se integró a su grupo y después saldría en el Granma a derrocar a Batista, con uno de los principales sucesos del siglo XX, la Revolución Cubana.

Además es un ensayista extraordinario, por ejemplo, “La civilización del espectáculo”, y nadie ha realizado un mejor estudio sobre García Márquez como el suyo.

En España en el siglo XIX nada más citando a Benito Pérez Galdos sería suficiente y brincando al XX está Valle Inclán, y para la niñez de los que perdieron en el franquismo, “Si te dicen que caí” de Juan Marsé, pero siguiendo en América Latina veamos dos modos de acercarse al siglo XIX, uno directamente pero con una historia de amor, y otro por la orillita. Argentina es Evita y es Perón, más la primera que el segundo. Es Maradona y Messi. Más el primero que el segundo. Por supuesto que es Gardel, pero llegó Piazzolla. Y si el tango es una tragedia que se baila, las novelas de Ernesto Sábado son unas tragedias que se leen, citando nada más dos, aunque también tiene muchas cosas más, y la alegría, la ternura, y el amor de todos por Julio Cortázar, y el personaje de Sábato, Alejandra Pizarnik.

Entonces “Sobre héroes y tumbas” son las reflexiones profundas de los emigrados a Argentina, que van conociendo a cuentagotas la historia del país al que llegaron. Pero en el marco de una historia entre dos jóvenes que no nos deja soltar el libro, pero ya lo que sigue les corresponde a ustedes.

Cómo se mueven los sectores sociales te lo cuenta la novela, no la historia de un político, y es lo que sucede en una de las favoritas de Gabriel García Márquez en “El amor en tiempos de cólera”, donde una dama de sociedad del siglo XIX y un empleado o especie de comerciante en pequeño se empiezan a ver en secreto y todo va muy bien, pero de pronto los encuentros se suspenden. García Márquez describe la ciudad que es cualquiera de América Latina a la que va llegando todo lo nuevo, los avances científicos y profesionistas que vuelven a Europa.

Obviamente lo que vimos con el dolor del abandonado es que había clases sociales, porque la dama se casa con un médico que regresa de Europa y es de los más solicitados, pero para nuestra sorpresa, no digamos de la joven, la espera cincuenta años, hasta que muere el esposo, y de paso hace una fortuna. Va pero no fue oportuno, porque aunque ella sabía del hombre, no de la persistencia de sus buenas intenciones, pero cuando por fin se casan después de ese tiempo, inevitablemente vuelve el ambiente del realismo mágico. El hombre tenía un barco listo para la luna de miel, por supuesto una embarcación para esos fines, no para los negocios que se manejaban aparte. Y el final del libro, que no de sus vidas pues es francamente conmovedor: deciden que se repita la luna de miel.

La Revolución Cubana es una leyenda y el Che Guevara pues no se diga, y hay muchísimos libros sobre ellos, buenos como el de Paco Ignacio Taibo II, pero mejor el de Jorge Castañeda, porque lo quiso fregar, y lo elevó al infinito, como hombre dispuesto a dar la vida, por Cuba, por los africanos, o por los bolivarianos, donde en efecto la fue a dar.

Y Pancho Villa es otra leyenda, Friedrich Katz, la obra de Martín Luis Guzmán, y una muy interesante sobre “Los amores de mi general” escrito por su nieta Rosa Helia Villa, es un panorama de un hombre respetuoso de las mujeres y de los profesores, por eso salió la nieta con un libro muy original sobre la relación de Villa con las mujeres. Cómo explica Katz en el prólogo, uno de los pocos revolucionarios que a partir de una guerrilla formó un ejército.