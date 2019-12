La política es así

AMLO después de AMLO

Una semana en la vida política de México es del 5 al 11 de diciembre del presente año (aquí parafraseo el título de la novela de Stefan Zweig, titulada 24 horas en la vida de una mujer).

En la semana aludida los hechos ligados con la vida política de México se vinieron en cascada (lo cuales está muy distante de ser una mera coincidencia tal y como han señalado analistas lúcidos y objetivos).

El 5 viene a México el procurador de los EUA de América; el 6 el expresidente de Bolivia (asilado y/o refugiado) deja el país; el 7 el secretario de Relaciones Exteriores es recibido en la Cámara de Senadores y dialoga con los coordinadores de los grupos parlamentarios presididos por el de Morena y a la vez presidente de la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara, les comunica que existen coincidencias entre los tres partidos del T-MEC, en torno al protocolo de las modificaciones al mismo y el cual previamente solamente México había aprobado; el 10 de diciembre, en el Senado de la República, es aprobado el protocolo modificatorio, mismo día que es detenido en el vecino país del norte el que fuera poderoso secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de 2006 al 2012 quien, principalmente, es acusado por la justicia de EUA por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y antes había sido director de la Agencia Federal de Investigaciones creada en el sexenio de 2000 al 2006.

Se podría afirmar que el contenido y los alcances, tanto del T-MEC como de las modificaciones, es de la competencia casi solamente de los iniciados en materia económica y de política exterior.

Los no iniciados sólo se apropian y se quedan con la verdad transmitida por aquéllos, en el sentido que tanto el T-MEC como sus modificaciones es positivo para el país, y más que las cúpulas empresariales externaron su beneplácito, saldo el dirigente de la Coparmex, quien manifestó que al final del proceso, el organismo patronal que preside había sido marginado, por lo que no supo el contenido y los alcances de las modificaciones consensuadas entre los tres países que acordaron la aprobación del tratado y que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Se informó que los diferendos primarios habían sido salvados por los tres países, especialmente por la procedencia de origen de los materiales (aluminio y acero) que habrían de ser utilizados durante cierto tiempo, para las fábricas automotrices y de autopartes establecidas y en operación en México, así como lo concerniente a las cláusulas en materia laboral relacionadas con la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva, entre otros; además no actuar en detrimento de los derechos laborales con el fin de incentivar el comercio o la inversión, así como el cumplimiento de la legislación laboral mediante el reforzamiento de las inspecciones de trabajo.

Al parecer, el último punto fue salvado mediante la integración de paneles integrados con miembros propuestos por los tres países, para así impedir que in situ, agregados o asesores en materia laboral adscritos a las embajadas, pudieran ejercer labores de supervisión y vigilancia en las plantas e instalaciones industriales del país. Lo anterior fue informado en tales términos.

De repente, a fines de la semana pasada, se divulgó que en la Cámara de Representantes de los EUA se había presentado una iniciativa de ley para prever la existencia, nombramiento y operación de asesores o agregados laborales para constatar la no violación de las cláusulas acordadas en materia laboral.

De inmediato, el gobierno mexicano, a través de los conductos indicados, presentó su inconformidad y con especial énfasis, se comunicó que no sería aceptado; problemática que AMLO dijo que se salvaría con el diálogo, lo cual es propicio y oportuno en razón a que únicamente México ha aprobado tanto el Tratado mismo como el protocolo modificatorio, pues Canadá y los EUA no han procedido en tal sentido.

Sea cual fuere el status y lo que suceda en el tiempo por venir vía diálogo, se llega al conocimiento, o más bien a la conclusión, que AMLO, en su calidad tanto de presidente de la República como conductor de la 4T, tiene el control total del país en todos los rubros, principalmente en lo económico y en lo político, y no se diga en lo social a través de los programas cuya cobertura numérica crecerá sensiblemente en razón al incremento de los recursos contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación recientemente aprobado.

En el campo económico, ya pactó con los inversionistas a través del Plan Nacional de Infraestructura que estará a cargo de aquellos y quienes, hasta cierto punto, forman no ya la mafia del poder, sino el grupo que apoya a AMLO y a su 4T.

En el terreno político, los opositores están divididos unos y los otros han sido cooptados, mientras que las figuras en gestación para confrontar a AMLO y a sus acciones de gobierno, fueron los grandes damnificados con la detención y segura acusación del exdirector de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública en los sexenios de 2000 a 2006 y de 2006 a 2012 respectivamente.

Luego pues, con la calidad o categoría de omnisciente, omnipotente y omnipresente, AMLO, a tono con su liderazgo y su estilo personal de gobernar, tiene en sus manos no solo la conducción del país, sino la tarea de llevar a buen puerto a la 4T para no regresar a los viejos tiempos idos de los partidos opositores que se hicieron del poder de 2000 al 2018 y que fueron avasallados por el voto popular que los rechazó y se sumó a AMLO para que, en forma por demás, significativa, lo llevaran a la cima del poder.

Luego pues, habría que ver cómo y por conducto de quién AMLO sigue presente después de que AMLO termine el sexenio para el que fue electo y que, lo ha reiterado como buen y fiel seguidor de Francisco I. Madero, no pretende la reelección que podría avizorarse dada la alta popularidad y aceptación que aún conserva, la cual está en duda si decrecerá en los tiempos por venir.

En principio, AMLO después de AMLO se visualiza a través del secretario de Relaciones Exteriores tal y como ocurrió en 2006 y le heredó la jefatura de gobierno de la ahora Ciudad de México. Una opción diferente podría ser la jefe de gobierno de la misma, pero mientras que no avance en el buen gobierno, sus posibilidades no sólo no crecen sino que se alejan, al contrario de aquél quien aparece, en más de una ocasión, como el gran operador de AMLO y con la gran capacidad de continuar con el cambio de régimen esencia misma de la 4T.

Mientras tanto, la aprobación del T-MEC y las modificaciones al mismo, han generado certidumbre para la inversión, lo cual implica crecimiento económico y, por ende, desarrollo del país y seguramente una mejor distribución de la riqueza generada.