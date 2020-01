La política es así

Pasaporte

Se podría decir que todos los presidentes del México posrevolucionario han buscado obtener un pasaporte a la historia debidamente legitimados. Habría que analizar cuántos lo han logrado con tal calidad. Los que no lo hubieran obtenido con tal calificación, habrían entrado por la vía contraria a aquélla.

Al margen de realizar el análisis correspondiente, por ahora solo se podría sostener que todos los ex presidentes lo han pretendido, y algunos de ellos, como primer paso de su gestión, han realizado cambios al marco jurídico a partir de reformas constitucionales que han considerado imprescindibles para concretar el cambio y el rumbo que el país requiere o ha requerido para ascender a estadios no solamente más prósperos sino también más justos.

En atención a lo extenso del tema, por ahora se hará referencia a dos ex presidentes y al actual presidente cuya gestión apenas se inicia, mientras que la de los otros dos ya terminó. El primero el 30 de noviembre de 1994 y el segundo el mismo día y mes, pero del año 2018.

Forzado por las circunstancias de su elección y además por la visión de futuro de él y de sus colaboradores, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con sus adversarios (principalmente del Partido Acción Nacional), para reformar, sin obstáculo alguno, el marco jurídico constitucional que posteriormente se tradujo en las leyes reglamentarias correspondientes.

La esencia de las reformas constitucionales comprendieron las reformas al artículo 3 constitucional, tendientes a que todos los particulares pudieren impartir educación en todos los niveles, sin exclusión de nadie y, por tanto, con inclusión de organizaciones para religiosas; reforma que a la fecha prevalece.

La segunda comprendió el fin del reparto agrario y la apertura a que los ejidatarios pudieren adquirir el dominio pleno de sus parcelas, lo cual dio margen a la venta masiva de las mismas, especialmente aquellas con vocación urbana.

La tercera se refirió a regresar a los tiempos de la banca privatizada, con la acotación que las instituciones bancarias no se les venderían a sus propietarios originales, lo cual generó un fracaso en la privatización, que condujo a que, mediante la concurrencia de otros factores, aquellas fracasaron y el Estado tuvo que acudir a su rescate, principalmente, según se dijo, para salvar al país de la bancarrota y que los usuarios de los servicios de banca y crédito no perdieran sus recursos depositados en las instituciones aludidas.

La cuarta tuvo como objetivo la creación de un organismo autónomo que garantizara la efectividad del sufragio para que así no se alterara la voluntad de los electores.

La quinta obligaba al Estado mexicano para que continuara con la política de la no intervención, o por lo menos en pocos rubros y cantidades menguadas, en las actividades económicas del país, lo cual se obtendría con la venta de empresas paraestatales con mayoría de participación del gobierno mexicano.

La sexta consistió en el reconocimiento de la personalidad de las personas morales llamadas iglesias, y de que éstas pudieran poseer bienes suficientes para cumplir con su ministerio de índole, obviamente, religioso.

Todas las reformas mencionadas, se complementarían con la entrada en vigor del TLCAN el 1 de enero de 1994, pero que al final del día palidecieron en sus efectos con el llamado error de diciembre, sin pasar ahora por alto que el tratado, con una vigencia de 25 años, fue renovado recientemente y sólo falta la ratificación del mismo por el Parlamento de Canadá, tratado renovado conocido como T-MEC y que, de entrada, ha generado certidumbre en el país.

Ahora bien, con miras de entrar a la historia con un pasaporte de legitimidad, en los primeros días de diciembre de 2012, el gobierno presidido por Enrique Peña Nieto firmó el pacto por México, avalado por los legisladores de las tres fuerzas políticas activas y con mayor respaldo ciudadano: PRI, PAN y PRD; pacto que conllevaba a las reformas estructurales que tendrían el sustento del nuevo marco constitucional originado en el pacto por México.

Las reformas estructurales fueron: Energética, educativa, en transparencia, hacendaria, en telecomunicaciones, en competencia económica, financiera, laboral, político-electoral, transparencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De totas ellas, las más caras para el régimen fueron la energética y la educativa. Todas se tradujeron en acciones positivas en mayor o menor medida y, en esencia, continúan vigentes. Solo dos de ellas fueron fuertemente impugnadas por sectores de la sociedad mexicana; la energética y la educativa.

Las reformas aludidas fueron materia del discurso del candidato presidencial vencedor en la contienda de 2018 e invariablemente sostuvo que la segunda la abrogaría o bien solo la derogaría en partes sustanciales tal y como en efecto sucedió, mientras que la energética, aun cuando no ha sido reformada y sigue vigente, durante el corto tiempo de su mandato no tiene visos de positividad, o sea, de ser cumplida. Todo lo contrario.

Los ex presidentes aludidos, para obtener el pasaporte a la historia por la vía de la legitimidad y trascendencia de su mandato, se requiere, se requerirá comparar los positivos y negativos de sus acciones de gobierno, y las de mayor peso, en un sentido u otro, resolverán por cuál vía trascienden. Si por la vía de la legitimidad en su gestión, o bien por la calificación contraria. Sin mucha dificultad, la sociedad civil hace tiempo definió cómo sería el pasaporte de esos ex a la historia nacional.

Por lo que concierne al actual presidente, ni duda cabe que aspira a adquirir el pasaporte a la historia por el lado de la legitimación, así como que su gestión rebase su sexenio y los tiempos del mismo.

Dentro de tal contexto aspiracional, como los dos anteriores y otros ex presidentes, planteó reformas constitucionales, las cuales, por la vía de la reglamentación, influyan para cambiar la realidad, en el entendido que todas las reformas emanadas de su visión de gobernante, derivada de su experiencia, han sido aprobadas, algunas con dificultades superadas mediante consensos, y las restantes, sin problema alguno, pero sí debidamente consensuadas.

Sin embargo, habría que anotar que el pasado miércoles, en sus afanes de cambios y reformas, se le cerraron las puertas en el Senado y el paquete de reformas legislativas, legales y de iniciativas de nuevas leyes, quedó pendiente para presentarse el uno de febrero próximo.

Para muchos, el cierre de puertas se debió a la falta de la asesoría jurídica y legislativa correspondiente, puesto que para corregir el aparato de procuración-impartición de justicia, no se requiere regresar al pasado de antes de 2008.

Sólo se requiere que se cumplan con tres principios concurrentes en el sistema de justicia penal contemplado en las reformas constitucionales de 2008, y los cuales son: Cambios legislativos, cambios institucionales y cambios culturales. Habría que ver en cuál o cuáles de los tres principios no se dieron los cambios demandados, y en cuáles no operaron por deficiencias o simplemente por no querer.

Otro sí digo.- Sin antecedentes previos difundidos oportuna y ampliamente, en Durango el pasado domingo la asociación Fuerza Social por México, celebró su asamblea estatal número 21, lo cual le coloca estar en el dintel para constituirse en un partido político. Sólo le resta incorporar a su padrón de militantes el número demandado por la legislación, para lo cual tiene tiempo suficiente para ello, en el entendido de que detrás de la asociación está la organización obrera de Pedro Haces (suplente de Germán Martínez Cázares) conocida como CATEM, o sea, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y que vendría a ser el brazo obrero de Morena y de la 4T.