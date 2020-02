La política es así

Torre de Babel

Se podría valorar y/o considerar que el presidente de la República es omnisciente, omnipotente y además omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede y en todos lados está presente y más cuando debe de estar.

Tales características no son novedosas, todas ellas emanadas de la actual aura presidencial, sino que las mismas también estuvieron presentes en los anteriores regímenes, especialmente en los provenientes del partido que se autocalificado como descendiente de la Revolución mexicana.

Lo significativo del actual régimen es que el presidente en funciones resalta tales características en sus conferencias “mañaneras”, mediante las cuales los gobernados se enteran, por conducto del presidente, día a día de cómo se gobierna, de qué se hace, de cómo se hace, de qué se va a hacer y de cómo se va a hacer.

Tal vez lo que llama la atención del actual gobierno es que, a diferencias de los anteriores, especialmente del PRI, el control total del partido bajo cuyas banderas arribó a la cima del poder, también dependía de la voluntad presidencial, lo cual, al parecer, no se da hoy por diferentes circunstancias, entre las cuales sobresale la que radica en la procedencia de todos los grupos, grupúsculos, personajes y ciudadanos o individuos en general que se insertaron dentro de la línea de ensamble del triunfo en las elecciones de 2018, todos los cuales, o por lo menos los más relevantes, están en la estructura de gobierno o bien en la partidaria. No se descarta que en el fondo el presidente sea remiso para actuar tal y como en otros tiempos se hacía.

Tal procedencia, aunada a la lucha por el poder y las disputas por las posiciones por candidaturas en las elecciones estatales y en la federal del año próxima, ante la aparente ausencia de la voluntad presidencial para tomar partido por uno o más candidatos, grupos, grupúsculos y personajes, se ha derivado en la construcción en México de una moderna Torre de Babel política, construida por todos aquellos partidarios de siempre de AMLO, miembros fundadores de Morena y por todos aquellos advenedizos y tránsfugas que se adhirieron al mismo para no vivir en el error tal y como lo pergeñó y lo dijo un político veracruzano del siglo pasado, a quienes, al parecer, un poder superior (tal vez el presidencial o su ambición) les confundió no sólo su hablar sino también sus mentes, lo cual los ha conducido a que no se entiendan ni quieren entenderse con el fin de organizar al partido en el poder.

Tal organización urge para que la competitividad de su partido no merme en las elecciones que vienen, y sobre todo, para que per se, sin la figura presidencial, puedan obtener la mayoría de las quince gubernaturas en disputa, al igual que la mayoría en los treinta (¿o son veintinueve?) congresos locales que se renovarán y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

La disputa por las gubernaturas no es un asunto de bajo perfil, por diferentes circunstancias.

La primera sería que estarían en juego las gubernaturas de cuatro estados fronterizos con EUA (Baja California, -salvo que la SCJN decida que su elección fue por cinco años- Nuevo León, Sonora y Chihuahua). La segunda la constituye el hecho de que se elegirán gobernadores en tres estados con nivel y crecimiento económicos muy superiores a los nacionales (Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro), los cuales, junto con Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, conforman la zona o región industrial de alto potencial económico y tecnológico vinculada con la economía del vecino país del norte y que constituyen polos de inversión atractivos para otras economías de diversas latitudes y longitudes.

Si el poder aglutinante del presidente no se deja sentir, la confusión de lenguajes y de intereses continuará prevaleciendo hacia el interior de su partido, lo cual, obviamente, impedirá la organización adecuada para competir con relativo éxito en las elecciones que vienen.

Algunos militantes de Morena de buena fe, podrán sostener que su partido, de acuerdo con el estribillo presidencial, es distinto a los desplazados del poder y principalmente del PRI, pero es el caso de que si no se pone orden dentro del partido, del cual se desconoce el número y la identidad de sus miembros tal y como se ha desprendido de por lo menos una resolución del INE y/o del TEPJF, a pesar de que en el término de cuatro meses se haya decidido la integración del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, les hará falta tiempo para estructurar en algunos estados y otros para reestructurar sus cuadros y sus dirigentes estatales y municipales.

De esa confusión de lenguas, de lenguaje y de posturas, se deriva la contienda por la dirigencia nacional por cuatro candidatos, al parecer cada uno de ellos ya decidido en torno a quién debe ser su candidato a la Presidencia de la República en cada día más próximo 2024.

En consecuencia, para terminar con la confusión de lenguajes y de intereses hacia el interior de Morena para que así ya no se retarde más la organización del partido, se requiere que el presidente, guía moral del mismo, rompa de un tajo con la espada de su ascendencia, desate el nudo gordiano en el cual ha devenido de tal confusión, tal y como en su momento lo hizo Alejandro Magno para que así se le abrieran las puertas y se hiciera efectiva la profesión de que sólo aquel que desatara el nudo podría conquistar el oriente.

De acuerdo con la mitología “Cortar el nudo gordiano significaba resolver tajantemente y sin contemplaciones un problema; es decir, que descubriendo la esencia del problema…”. Eso lo hizo Alejandro con su espada. Eso lo debe ser AMLO con su ascendencia partidaria, sino…