La política es así

Tiempos de división

Los tiempos que corren en el país ¿son de división o más bien de división/confusión?

Sin entrar al análisis de cuánto incide la división en la confusión o viceversa, es dable quedarse con los tiempos de división, los cuales, aún cuando se pudiere considerar que las circunstancias sociales los procrean, se requiere hacer notar que, al darse el germen de la división, ésta es alimentada por los intereses en conflicto relacionados con el ejercicio del poder político y la permanencia en el ejercicio del mismo, detrás de los cuales están, invariablemente, los factores reales de poder, los cuales no pueden existir alejados del poder y éste estará vinculado y dependerá siempre de tales factores.

Se ha dicho que la guerra es el sucedáneo de la política y que se presenta cuando ésta fracasa, mientras que ésta releva a la guerra cuando las diferencias han sido superadas por la vía de las partes en pugna.

México, desde su independencia, ha estado inmerso en conflictos bélicos cuando la política ha fracasado. El último conflicto trascendente ha sido el de la revolución mexicana que devino en guerra civil, en el cual resultó vencedor el bando carrancista apoyado por el grupo Sonora, sobre el gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes sostenido por los ejércitos villista y zapatista, especialmente el primero.

Con confrontaciones bélicas, la mayoría irrelevantes, salvo la guerra cristera, el tiempo mexicano ha transitado en relativa paz, aun cuando con los sobresaltos y las inconformidades de más o menos dimensión que se dieron en su momento, liquidadas primeramente la represión y con la llamada “guerra sucia”, y después con la reforma política que dio margen a que todas las corrientes adquirieran el status de legitimidad amparados por su presencia y existencia para así participar solos o aliados en la disputa por el poder.

Lo anterior no constituye óbice alguno para que se diera la rebelión zapatista amparada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la cual, vía la superioridad de las fuerzas armadas del gobierno y vía la negociación, se colocó en una situación de tregua que permanece a la fecha, que ha permitido que el EZLN controle territorios reducidos del sureste mexicano. Lo anterior sin pasar por alto, los grupos guerrilleros cuya existencia persiste y lo cual les permiten actuar en el sureste mexicano, principalmente en el estado de Guerrero.

Para nadie es desconocido que el 1 de julio de 2018 una fuerza política aliada y unida en torno a la figura del actual presidente, permitió que éste se hiciera del poder y anunciara que con su gobierno se iniciaba la cuarta transformación del país y que no tendría vuelta atrás, en lo cual se coincide ya que lo pasado, pasado está, por lo que solamente se requiere mirar al futuro con base en el presente, sin voltear a ver a lo que ya no existe, para que el país, sus dirigentes y sus habitantes no se conviertan en estatuas de sal como la mujer de Lot. Esto es aplicable tanto a los que detentan el poder como a los marginados del ejercicio del poder.

Se podría enumerar todas las acciones plausibles del gobierno de la 4T y el contenido de su discurso que no siempre es convincente para todos, sino que, por el contrario, buena parte del universo de los gobernados disienta tanto del pensamiento, como de la palabra y de las acciones.

Si se puede hacer lo anterior, también se podría hacer una lista y resumen de todo aquello que no se comparte del gobierno de la 4T por un segmento de la población con clara tendencia a crecer tanto en cantidad como en calidad de los opositores. Por hoy no se precisa listar ni resumir todo aquello que se comparta o que se rechace, y que, por tanto, no exista concordancia plena o casi plena o no plena entre ambos segmentos sociales.

Lo que sí se considera oportuno es resaltar la diferencia creciente que tiende a una confrontación mayor entre unos y otros, es la referencia de todas las acciones y pronunciamientos de las mujeres cuyos sentimientos y resentimientos se han acentuado debido a diversas circunstancias.

La primera, que se remonta a la noche de las tiempos de la evolución de la sociedad, muy bien descritos por Federico Engels en su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, cuya representación máxima, en lo que se refiera a la familia, a la propiedad y al poder del estado se puede encontrar en el imperio romano, en una primera instancia al margen de la religión y después avalada por el cristianismo a partir del año 315 después de Cristo, lo cual se dio cuando el emperador Constantino determinó que la religión del imperio sería el cristianismo.

De entonces a la fecha han pasado muchos inviernos, muchas concepciones teóricas, unas más importantes que otras, pero dentro de las cuales destacan el liberalismo de Adam Smith por una parte y la teoría de Carlos Marx y Engels por la otra.

En el choque de tales concepciones, ya en pleno siglo XIX aparece la mujer no sólo para engendrar y dar a luz como antaño, sino también como elemento de la producción para proporcionar mano de obra barata y capaz para incrementar las utilidades dentro del capitalismo, mientras que desde la óptica del socialismo. Tratar de ubicarlas en el mismo plano de igualdad y de libertad.

A partir del siglo XX y más a consecuencia de la revolución rusa en el contexto universal, mientras que en el terreno nacional en la mexicana (1910-1917).

Después de tales hechos históricos y con la motivación de los adelantos del conocimiento científico y de la preparación de las mujeres con mayores libertados en el terreno educativo y político, la mujer ha venido lentamente avanzando, en todos los aspectos y contextos, con miras a competir con los hombres sin pedir ni dar cuartel, previa exigencia de gozar de todos los derechos que de tradición sólo poseía el hombre.

La sociedad mexicana forma parte de tal contexto.

Lo principal para la mujer mexicana es existir y ser tratada desde la perspectiva de género, para así tener las mismas oportunidades, estudios y capacidades de los hombres, pero fundamentalmente, que la cultura machista ancestral que aún persiste, ya no marque la vida de las mujeres que reclaman seguridad física y síquica en sus vidas, en sus cuerpos y en la satisfacción de sus necesidades vitales.

Al parecer el presidente y sus fieles, que no son pocos, no ha comprendido, a pesar de sus conocimientos históricos de que hace gala día con día, la profundidad del movimiento feminista y sus pretensiones, y más cuando sostiene que detrás del mismo están los conservadores y alude que para él las mujeres y los hombres deben ubicarse en la misma dimensión, y que él, más que feminista es humanista- Luego pues, que alguien le explique para que entienda lo que no quiere entender, pues si no lo entiende, el movimiento de las mujeres podría alcanzar a ser su Waterloo tal y como la batalla del mismo nombre fue para Napoleón cuya vida política y bélica quedó enterrada en esa batalla.

El punto de quiebre y la posición emergente fue el resultado de lo dicho y de lo no hecho por autoridades locales y federales. Es tiempo de cambiar.