La política es así

Normatividad jurídica

La normatividad existe y está vigente para que el gobierno federal, desde su ámbito de competencia, atienda, enfrente y supere la ahora pandemia del COVID-19 cuya amenaza se yergue y proyecta su sombra negativa sobre el país desde la perspectiva política, económica y social.

Por partes. El Artículo 73 Constitucional Fracción XVI, establece que una de las facultades del Congreso de la Unión, es legislar, entre otros rubros, en materia de salubridad general, y se agrega en el texto del precepto un texto, del cual se infiere, que tal responsabilidad le corresponde al Consejo General de Salubridad, el cual dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y que sus disposiciones serán obligatorias en todo el país, Consejo que deberá atender, entre otros, el caso de epidemias de carácter grave como lo es la pandemia citada en el primer párrafo. La dependencia del Consejo alusiva al presidente se confirma en forma tácita en la fracción XX del Artículo 89 de la Constitución vigente.

Por otra parte, conforme al Artículo 4 de la Ley General de Salud, son autoridades sanitarias: I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores sociales que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

Ahora bien, de acuerdo al Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo General de Salubridad, éste se integra con un presidente que debe ser el titular de la Secretaría de Salud y por un secretario nombrado exprofeso, así como los vocales titulares que son siete secretarios de Estado (naturalmente entre ellos incluido el titular de Hacienda y Crédito Público), los directores del IMSS e ISSSTE, el titular del DIF, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, A. C,, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, A. C. y el rector de la UNAM.

La competencia del Consejo General de Salubridad está regulada en el Artículo 17 de la Ley General de Salud, cuyo sustento constitucional, sin duda alguna, está contenido en la Fracción XVI del Artículo 73 constitucional ya invocado.

Luego pues, establecido el marco jurídico y dependencias públicas y privadas que conforman el Consejo, la funcionalidad y operación del mismo, debió de haber iniciado desde los tiempos en los cuales apareció en el horizonte lejano el COVID-19, y más después de que éste se acercó al territorio nacional. Obviamente con mayor celeridad y profundidad a partir de que el virus llegó al territorio nacional.

Si ha funcionado y operado el Consejo General de Salubridad, que, se insiste, depende del presidente de la República, se desconoce por parte de difusión amplia e información precisa con oportunidad, en el caso de que fuera positiva la funcionalidad y operación, o bien se debió y se debe informar el por qué no ha funcionado y operado en los términos previstos por el marco normativo de su existencia y actuación.

De que los mexicanos se enteran, por las conferencias mañaneras del presidente, en las cuales aparece el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud como vocero que informa de los avances cuantitativos y cualitativos en el contexto mundial y en fechas reciente del contexto nacional; vocero que a veces da la impresión que se desfasa y que se excede en sus emociones y deseos que en la realidad misma que amenaza con lacerar seriamente a los mexicanos en los que se refiere a su salud, lo cual, sin duda alguna, habrá de trascender a los terrenos económico y social.

Por la noche, a través de conferencias de prensa, el mismo subsecretario informa los avances del COVID-19 tanto internacional como en el país.

Uno de los frecuentes desfases del subsecretario, ocurrió el día de ayer en la conferencia mañanera, en la cual dijo que el presidente tenía la fuerza moral para no ser portador del COVID-19, que no corría peligro de adquirirlo dada su fortaleza física y a pesar de que tenía más de sesenta años. Y no satisfecho con lo anterior, agregó que si el presidente lo adquiriera, se recuperaría tal y como ha ocurrido en muchos casos, por lo que se volvería inmune al virus.

Al respecto, es necesario acotar que ni el país, en su conjunto, y por supuesto ni sus habitantes, querrían que el presidente se enfermera con un virus que podría ser letal en relación directa a la edad de los adultos de mayor edad. No se puede concebir a un presidente enfermo marginado del ejercicio del poder debido a los embates de la enfermedad, y más aún ahora que no se visualiza una personalidad fuerte como ayudante o auxiliar efectivo en el ejercicio del poder de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Finalmente, dos acotaciones.

La primera el cómo en la crisis del virus H1N1 de 2009, el Consejo General de Salubridad tomó acuerdos que transmitió al presidente y éste procedió a su inmediata observancia, lo cual permitió que más pronto que tarde se controlara la epidemia que apareció en el año citado.

La otra es relativa a la decisión del presidente Donald Trump, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, quien declaró el estado de emergencia nacional; decisión en la cual estuvo apoyado por todos los funcionarios relacionados con la temática y que se complementó con una partida adicional de cincuenta mil millones de dólares que serían inyectados a la economía del país, para así atenuar los efectos negativos que invariablemente se derivarán a mediano y a largo plazo de la crisis que por ahora sólo es de salud, pero que no tardará en escalar a los ámbitos económicos y sociales.

Según lo han expuesto notas y análisis de columnistas de prestigio, el actual vocero del gobierno federal acerca de la problemática inherente al COVID-19, no es bisoño en la materia, puesto que en 2009 se desempeñaba como director de Epidemiología en la Secretaría de Salud, de cuya función fue relegado a segundo término, cuando el Consejo General de Salubridad de acuerdo a la normatividad vigente asumió la responsabilidad y las acciones para enfrentar y superar la crisis de salud que amenazaba al país y a sus habitantes en ese año.