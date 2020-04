La política es así

Se podría sostener que en estos días los mexicanos vivimos en un contexto socio-político-económico dentro del cual, por diversas razones y en diferentes aspectos, la realidad se enfrenta a la incertidumbre.

Conceptos que es dable, y de hecho ocurre, se enfrentan a diario y que son vistos desde ópticas muy particulares, que podrían estar o no influidas por la información que se recibe por los medios preponderantes, y en más de un caso, por las relaciones familiares y amistosas que, en no pocas veces, fuerzan o convencen la credibilidad de los interlocutores, lo cual se da con resultados variables tanto en cantidad como en calidad.

Bajo tal perspectiva, la realidad que se percibe, mayoritariamente o no, coincidente o no, se planteará a continuación, aun cuando no en forma totalizadora, sino en aspectos o situaciones consideradas predominantes.

1.- El país y sus habitantes viven insertos en dos crisis; una de sanidad que conlleva a la supervivencia vital, y la otra económica relacionada con aquélla y que, a largo plazo, podría ser más letal que la primera.

2.- Derivadas de las crisis, se han generado diferencias sustanciales en el seno de la sociedad, dentro de las cuales destaca la generada por los organismos empresariales que difieren de las políticas públicas concebidas e impuestas, velis nolis, por el gobierno federal; diferencias que corren aparejadas con las necesidades y percepciones de los gobiernos locales, las cuales transitan por las dos vías: la económica y la de sanidad.

Por supuesto, no se pasa por alto el acuerdo que el gobierno federal obtuvo para que instituciones de salud privadas contribuyeran en apoyo del sistema nacional de salud y lo cual harán al costo, las cuales coadyuvarán a atender la necesidad creciente de atención, cuidados y hospitalización de los contagiados por el covid-19.

Obviamente, tampoco se deja de lado la decisión (o amenaza) de gobiernos estatales para separarse del pacto fiscal-federal, por considerar que la Federación no les regresa la mayor parte de los ingresos generados en el ámbito territorial que gobiernan; entidades que, por supuesto, forman parte de aquéllas que tienen mayor fortaleza económica que las restantes.

3.- Para enfrentar las crisis, tanto la económica como la de sanidad, el presidente, en su primer informe trimestral del 2020, hizo del conocimiento de los gobernados (entre los cuales están todos aquellos que en gran parte conforman el factor real de poder económico), de las medidas y acciones que se ejecutarán en el resto del año para reactivar la economía y evitar la pérdida del empleo; medidas y acciones, a juicio de los expertos, que no dan para más de lo aplicado y, por tanto, resultan insuficientes para enfrentar, con el menor costo posible, la crisis económica que ya se vive y se siente.

4.- El acuerdo aprobado por el Consejo General de Salubridad el 30 de marzo del año en curso, mediante el cual se espera atenuar la propagación del contagio, a través de la división en dos clases las actividades económicas y de servicio: Las esenciales y las no esenciales. Las primeras continuarían en vigor, mientras que las segundas serían suspendidas durante el mes de abril.

Dicho acuerdo, el lunes siguiente fue corregido para excluir del mismo actividades claves como lo son la industria del acero, del cemento, del vidrio y las mineras relativas a la extracción del carbón de piedra destinado a la generación de energía, mientras que las primeras continuarían sólo para cumplir los contratos de corto plazo firmados, para atender las demandas de los proyectos de primer plano del gobierno federal: El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el proyecto Transítsmico Salina Cruz-Coatzacoalcos.

El acuerdo del Consejo General de Salubridad comprendía la cuasi orden de quedarse en casa para evitar el contagio ya fuere como portadores o como recipiendarios del virus.

5.- Del análisis y de sus consecuencias del acuerdo primeramente citado, fácilmente se desprende de que el mismo deja desprotegido a los más. Y si bien es cierto que se estableció que, en razón a la emergencia de fuerza mayor, los patronos estaban obligados a pagar los salarios, no todas las empresas, esencialmente la pequeñas y medianas lo podrían hacer, y que, además, existen en el país un universo de personas económicamente productivas insertas dentro del comercio informal, las cuales, al atender las medidas restrictivas acordadas, no tendrían demandantes (o por lo menos muy inferiores) de sus productos y servicios. Por tanto, su supervivencia sería, es o será, muy pero muy precaria.

6.- Además de la recesión de la vida económica del país generada en parte por el acuerdo del Consejo General de Salubridad, habría que agregar tres factores que acentuarían la crisis: la disminución de remesas de los Estados Unidos de América ya fuere porque perdieron el trabajo los residentes (legales o no) en ese país, o bien porque se regresaron por considerar que su residencia en aquel país, enfrentaba mayores niveles de contagio que en México;

La caída del ingreso turístico que constituye, junto con las remesas, dos fuentes muy importantes de recursos, y más en el caso del turismo cuya disminución dejaría a miles de trabajadores sin trabajo y, por tanto, sin ingresos; y la suspensión de las plantas armadoras de vehículos de motor que se dio aproximadamente hace dos meses, ya fuere porque de China no recibían las partes normalmente aportadas por ese país o bien porque habían disminuido la exportación hacia los EUA, o bien por ambas.

Las tres actividades pegan en la línea de flotación de la economía mexicana y que, a corto plazo, no se visualiza el cómo se puedan sustituir los ingresos generados por las mismas, y menos si se está en posibilidad de saber cuándo se volverían a reactivar, y más si se toma en cuenta que ello no dependen del gobierno federal sino de la dinámica de la economía mundial, principalmente de los EUA.

Detalladas, grosso modo, las perspectivas y vivencias de la economía mexicana, el contexto de todas ellas, su coexistencia, su persistencia y su perdurabilidad, se traducen en la incertidumbre que actualmente se vive.

Si bien es cierto que un día sí y otro también el presidente expresa su optimismo de que México saldrá muy bien librado de las crisis, tal optimismo no supera la incertidumbre del tiempo y de los efectos de ambas crisis, las cuales se entrelazan en sus efectos y que se materializan en la incertidumbre de la dura realidad.

