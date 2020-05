La política es así

La globalización del virus





A la fecha no es posible olvidar y menos eludir el contenido amplio y muy bien avalado de los libros del historiador Yuval Noah Harari, el primero titulado De Animales a Dioses y el segundo Homo Deus, que se refi8eren a una “breve historia de la humanidad”, ambos publicados por editorial Debate, de cuyo contenido se harán algunas citas.

La primera de ella es que la evolución del Homo Sapiens se sustentó en tres revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica.

La segunda de ellas originó que el hombre dejara de ser nómada o semi nómada e iniciara la domesticación de animales no humanos y, por tanto, la relación de éstos con el hombre, lo cual convirtió a éste en un posible recipiendario de los virus portadores por los segundos, los cuales no siempre eran dañinos para la salud de los humanos y a veces con consecuencias mortales que se tradujeron en mortandades de diversa magnitud.

Según se ha dicho, el covid-19, al igual que otros anteriores, se mudó de un mamífero para ser huésped de los humanos (también mamíferos), y el cual trajo como consecuencia al pandemia que asuela todos los territorios del planeta Tierra (hace tiempo se informó que solo en la isla de Madagascar había aparecido el virus dentro de sus confines), lo cual implica su globalización cuyo fin no se percibe, así como de que después del primer brote vendría un rebrote u otros que se nulificarán solo si se descubre la vacuna para inmunizar a los seres humanos.

No sobra recordar que la globalización del virus se dio dentro del contexto de la globalización económica (donde los expertos afirman que ha sentado sus reales el neoliberalismo).

En algunos países se ha sostenido que, al parejo del ejercicio del poder por el nuevo grupo gobernante y al amparo de una ideología distinta a la de anterior vigencia, se abandonará el neoliberalismo como sistema económico dominante, para atender más a principios nacionalistas y, hasta cierto punto, bajo la protección del estado que había estado más al servicio de los menos que de las más, para que aquéllos incrementaran sus fortunas en detrimento de los menos.

En México domina esa concepción y se dice que hoy por hoy está en marcha tal tendencia para rescatar al país del neoliberalismo, con la cual se puede o no coincidir con el gobierno de la 4T.

Sin embargo, se requiere siempre tener presente que, para bien o para mal, la economía mexicana invariablemente desde hace cien años o más, ha estado vinculada en forma indisoluble con la economía del vecino país del norte, y más desde la firma del TLCAN que entró en vigor el 1 de enero de 1994, el cual recientemente fue validado por los tres países que integran el TLCAN, pero ahora con la denominación de T-MEC y que, según opinaron y opinan los expertos, con este nuevo tratado la economía mexicana estará más uncido al yugo de la estadounidense, habida cuenta de las decenas o tal vez centenas de maquiladoras asentadas en el territorio nacional, pero propiedad de empresas de los EUA., y más con las concesiones hechas a favor de este país en el T-MEC.

Con miras a constatar y, por tanto, a comprobar tal aserto, valdría tomar nota que, presionado el presidente de EUA por los hombres de poder económico y ante el apoyo que requiere de éstos para ser reelecto como presidente el primer martes del año en curso, aquél, a su vez, presionó al gobierno mexicano para que éste declarare también como actividades esenciales las relativas a la industria de la construcción, de la minería y de la fabricación de equipos de transporte (industria automotriz y de autopartes), para que, previos el cumplimiento de los protocolos de sanidad, reinicien sus operaciones a partir del 1 de junio próximo.

La producción de tales industrias constituye el panino de la actividad económica del país, cuyo monto roda el 80% de las exportaciones mexicanas al vecino país del norte, y dentro de las cuales, si bien es cierto que no se dio una cita expresa, podrían incluirse también las empresas de la industria aeroespacial y bélico imprescindible para que EUA no se retrase en su carrera armamentista tradicional que domina a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Lo señalado está contenido el acuerdo del gobierno federal, a través del Secretario de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo del año en curso.

Ligado pues el país a la economía de los EUA a través de los tratados de marras, salvo prueba en contrario, se considera imposible que México evada la trama y los vericuetos de dicha economías, la cual, por otra parte, en estos tiempos de la globalización no solamente económica sino también viral, no se considera viable que, con todo y los tratados de referencia, los EUA puedan vencer el reto de China que tiende a ser en el mediano plazo el orden del imperio político-económico dominante, y que es uno de los tres órdenes citados por el autor citado en el primer párrafo y que domina la vida y las actividades del Homo Sapiens. Como variable a su favor, China no está muy atrasado en inteligencia artificial que sostiene Harari es la mayor fuente de riqueza de las naciones.

Los otros órdenes invocados por Harari son el monetario y el religioso que darían cabida a una cita puntual más amplia. Los tres fueron productos de la imaginación del Homo Sapiens.

Por ahora solo se recuerda que los imperios (insertos dentro de la política como ejercicio del poder) son finitos, tal y como lo fueron el persa, el romano, el otomano, el español, el inglés, el de los EUA cuyo fin tendrá un término mediato para concluir, para ser sustituido por el imperio de China, país este que gracias a su visión comercial y avances tecnológicos, surgirá como el gran vencedor de la globalización del virus que, paradoja de las paradojas, se originó em China y que desde allí se difundió vía aérea por todo el orbe.

Si bien es cierto que, después de la Segunda Guerra Mundial y los Acuerdos de Bretton Woods, el dólar suplió al oro como patrón para avalar las economías regionales y estatales, en los tiempos que corren el dinero, la moneda que marca la pauta es de índole electrónico y sólo existe en el debe y en el haber de hombres y estados.

Sólo para que la acuña aprieta se requiere que sea del mismo palo, lo cual en el caso del covid-19 y de la pandemia que lacera o vulnera la salud de los seres humanos y que, en no pocos casos lleva a la terminación de la vida, también vino del norte ya fuere por avión de los nacionales que vacacionaron en Vail, Colorado, o bien por conducto de los nacionales que por Tijuana regresaron a su patria o a los visitantes de los EEUU que semanalmente cruzan la frontera norte motivados por diversas circunstancias y/o necesidades.

La vacuna se deja a los agentes de la revolución científica que habrán de unir conocimientos, recursos y esfuerzos para encontrar la cura al Covid-19.