La política es así

Semana controversial

Se podría calificar como controversial la semana pasada, en razón a las controversias que durante la misma se presentaron y que, al parecer, ninguna se ha salvado totalmente. Dos de ellas versan en torno a los vídeos difundidos.

El uno con miras a robustecer el discurso presidencial acerca de la corrupción rampante que dominó en la etapa del neoliberalismo, complementado por la denuncia de hechos por el ex director de Pemex en casi cuatro años de la gestión del anterior titular del poder ejecutivo. El otro relacionado a las aportaciones recibidas por un pariente fraterno del presidente, con la finalidad de fortalecer a un movimiento que en los tiempos del vídeo ya se había convertido en partido político.

Sin embargo, por otro lado, con antelación se había divulgado la reunión que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que tendría lugar (la tuvo) con la presencia del presidente de la República en la ciudad de San Luis Potosí el pasado 19 de agosto, la cual había sido demandada de tiempo atrás y la que, por fin, había sido no sólo aceptada por el presidente, sino que también éste se habría comprometido a asistir, para así tener un diálogo con los titulares de los poderes ejecutivos locales, y que tendría por objeto esencial que se plantearon las demandas ya conocidas, para así saber las respuestas presidenciales a éstas, ya fuere en forma parcial, total o bien de rechazo.

En un postura y decisión presidencial que se consideraba como presagio de respuestas positivas a los más de los planteamientos y demandas conocidos, esencialmente, por una parte, por el grupo de gobernadores que integran la llamada “Alianza Federalista”, y por la otra, los que formaban parte de la GOAN (gobernadores del PAN), al presidente anunció que a la reunión de la Conago lo acompañarían todos los miembros del gabinete legal y ampliado.

Todavía el domingo 16 de agosto parecía que la temática de la semana bordaría en torno a la inminente reunión de la Conago. Sin embargo, todo cambió en la conferencia presidencial “mañanera” del lunes 17, en la cual se dio a conocer la existencia de un video que, a petición presidencial, se proyectó a los asistentes, para luego tornarse viral, en la cual aparecían dos personas que prestaban sus servicios en el Senado de la República, ambos ligados a militantes y/o legisladores del PAN, lo cual generó la segunda controversia (la primera fue la reunión de la Conago) y cuyos efectos no sólo aún no terminan, sino que se acentuaron con el conocimiento de la denuncia de hechos presentada por el ex director de Pemex aludido, cuya existencia también fue comunicada en la “mañanera” del día 19 por el mismo presidente, quien externó su opinión en el sentido de que sería deseable que se conociera y se difundiera por medio de las redes sociales, y ¡eureka!, eso sucedió durante la mañana del mismo día.

Los interesados que tuvieron la oportunidad de conocer la denuncia de marras de 62 páginas (no de 63), bien podrían concluir o asumir sus propias conclusiones acerca tanto del fondo como de la forma, que en la brevedad del espacio de la presente colaboración, no se podría realizar sin incurrir en omisiones relevantes y con suerte también incidir en excesos más allá del contenido de la denuncia.

Cada uno, de acuerdo a la lectura de la denuncia, a su comprensión y a sus conocimientos legales, podría y de hecho así ha sucedido, comprender los alcances tanto jurídicos, como político-electorales del contenido de la denuncia.

Se considera que sólo el o los redactores de la denuncia están en condiciones de saber el por qué de su contenido y de las pretensiones de la misma que, obviamente, van más allá del criterio de oportunidad que constituye la esencia de la misma, el cual se podría traducir en el hecho de que el denunciante resultare beneficiado con una sentencia que le permitiera no perder su libertad en ningún momento, y tal vez, para que sus efectos exculpatorios alcanzaren a sus familiares involucrados en los hechos que se le imputan y que fueron el sustento de su detención y de su vinculación a proceso.

Únicamente, en la brevedad del espacio, se podría decir que el ex director de Pemex, asesorado por su defensa, o es un hombre muy inteligente y que, a pesar de tal calidad, participó en hechos posiblemente delictivos; o bien, es un hombre con bajo perfil intelectual que fue manipulado para que participara en la comisión de aquéllos. Esta última no puede concurrir en un hombre de prosapia, con altos estudios y que antes de incorporarse a la dirección de Pemex, ya era una figura con alto perfil operativo en los negocios internacionales.

Al tiempo se sabrá dentro de cuál de las dos categorías se ubicará.

Para configurar la semana controversial, el pasado viernes 21 de agosto se filtraron dos vídeos en los cuales, tal y como se señalaba, aparece un pariente fraterno del presidente, en la recepción de dinero que le entrega un personaje que posteriormente fue incorporado en la administración actual y quien, en fecha reciente, había sido designado por el presidente para que tuviere la responsabilidad de adquirir los medicamentos, tanto en el espacio internacional como local, en la cantidad y con la oportunidad requeridas para que fueren satisfechas todas las demandas del sector público en la materia de medicinas.

Tal video atenúa un tanto el divulgado primeramente y se está en espera para saber hasta dónde alcanzan sus efectos tanto personales como legales (penales y político-electorales).

Mientras tanto, la trascendencia de la reunión de la Conago con la presencia del presidente y de su gabinete legal y ampliado, se pudiera decir que arrojó magros resultados en relación a lo pretendido, dentro de los cuales sobresalen dos: La revisión del pacto fiscal y que en lugar de ser trimestral, que los recursos del Fondo Estabilizador de las Entidades Federativas se entregarían mensualmente.

En caso de concretarse, lo más relevante, en el terreno político, sería el epitafio de la Conago y que, en el futuro, continuaran en sus acciones, pretensiones y posturas, por un lado, la Alianza Federalista y, por el otro, los Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). En otras palabras, quedó en nada la controversia entre el presidente y la Conago, cuyas pretensiones quedaron socavadas con el vídeo y la denuncia de hechos. Es más, los discursos de los gobernadores que hablaron ante el presidente, lo hicieron en forma suave. Ellos fueron uno del PRI (Guerrero), uno del PAN (Quintana Roo), el independiente (Nuevo León), el del PRD (Michoacán) y el del MC (Jalisco).