La política es así

Último tercio

Hoy hace cuatro años el gobernador “de la alternancia” rindió la protesta constitucional ante el Congreso del Estado en un acto masivo que estuvo a punto de frustrarse.





Debido al vocerío creciente y constante de repudio al gobernador que se iba, que motivó que momentáneamente los diputados del partido que había perdido el poder, abandonaron el “recinto oficial” de la sesión solemne; sin embargo, diálogo de por medio, la ceremonia oficial continúo y el gobernador que terminaba tuvo que permanecer en su sitial a sabiendas del repudio del cual había sido objeto por la mayoría (tal vez la totalidad) de los asistentes.

El gobernador “de la alternancia” así inició su gestión, y como auxiliares, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, designó como tales a los siguientes: En la Secretaría General de Gobierno y en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente a dos conocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si bien es cierto, que en el trasfondo del segundo podría estar el factor amistad más el tránsito hacia el Partido Acción Nacional (PAN).

En las Secretarías de Turismo y de la Contraloría designó a dos muy reconocidos miembros activos del (PAN).

En las Secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión y de Agricultura y Desarrollo Rural a funcionarios generados por compromisos previos. Los dos primeros provenientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que el tercero identificado con el PAN, pero oriundo o residente del vecino estado de Chihuahua. Para la segunda secretaría mencionada era una dama la titular y, al parecer, con residencia en el estado de Sonora.

Identificados por los lazos de amistad que los unían de tiempo atrás, el gobernador “de la alternancia” nombró a los titulares de las secretarías de Educación y Comunicaciones y Transportes. El titular de ésta había sido su colaborador en el tiempo que fue presidente municipal de Durango (2001-2004).

Tal vez por su perfil empresarial o por amistad o por compromiso, fueron designados por el gobernador los responsables de las secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo Económico, de Seguridad Pública y de Salud.

Ni duda cabe, la amistad fue la clave para designar al titular de la Fiscalía General del Estado, sin dejar de reconocer que éste había permanecido leal al gobernador “de la alternancia” desde las elecciones de 2010.

Al inicio del último tercio del gobernador “de la alternancia”, solamente permanecen en el cargo los secretarios de Finanzas y Administración, de Educación y de Seguridad Pública. El por qué y hasta cuándo, sólo el gobernador lo sabe y decidirá su relevo o si lo acompañan hacia el final de su mandato.

De los secretarios removidos, sólo dos permanecen en la administración pública: El secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente fue cambiado a la Secretaría de Desarrollo Social ahora del Bienestar, mientras que la titular de la Contraloría fue designada coordinadora del Gabinete.

El ex fiscal general del Estado con el tiempo fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mientras que el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora del Bienestar) se reincorporó a la militancia y activismo partidarios.

Seguramente el ex secretario de Desarrollo Económico regresó a los negocios que es lo suyo. El ex secretario de Salud ejerce su profesión de médico y está atento a la actividad minera que no le es ajena

Del ex secretario general de Gobierno, que tiene buen palmarés en su trayectoria política, se desconoce su situación así el hecho del por qué fue removido, y más si para la opinión pública tenía buenas referencias acerca de su desempeño.

El nuevo secretario de Turismo proviene de la industria turística; el secretario general en funciones fue el suplente del gobernador cuando éste fue senador y tiene un perfil jurídico de primera; el secretario de Salud es un profesional muy reconocido en el medio; el secretario del Trabajo y Previsión Social también es del PRD y, por tanto, está inserto dentro de los compromisos previos; el secretario de Desarrollo Económico se comenta que conoce su materia por provenir de una zona empresarial e industrial, en tanto, que el titular de la secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente es hijo de un distinguido industrial de Durango capital y a la vez con militancia desde siempre en el PAN..

La titular de la Fiscalía llegó por méritos propios y con el perfil profesional indicado. La titular de la Contraloría es afín al gobernador.

Como aclaración: Se denomina “el gobierno o el gobernador de la alternancia” porque el titular del Ejecutivo se le percibe, por sus orígenes, más cerca del PRI que del PAN. Ya se verá qué hace en el último tercio y más que ni antes ni ahora ha estado ni está cerca del primer círculo del afecto y del poder presidencial.